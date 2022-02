La SSPA du CS Constantine est parvenue, lundi dernier, à un accord avec les autorités locales et les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports en vue de conclure un contrat de partenariat pour l'exploitation du pôle sportif de la région de Chaâb El Ressas. Le président de la commission mixte MJS - FAF chargée du traitement du dossier du professionnalisme en football, Ameur Mensoul, a indiqué que le CSC a présenté une demande aux représentants de la tutelle et au wali, Messaoud Djari, pour l'exploitation de ce pôle sportif et il est parvenu à un accord pour conclure prochainement un contrat de partenariat pour l'exploitation de cette infrastructure sportive. Le même responsable a indiqué que «les nouveaux règlements internationaux qui seront appliqués à compter de la prochaine saison, feront obligation aux clubs algériens de football de présenter un dossier à la FAF pour obtenir la carte de club professionnel pour participer au Championnat national professionnel et autres championnats continentaux», soulignant que «l'obtention de cette carte requiert la possession par le club d'infrastructures sportives, un siège et la structure administrative nécessaire».