Le tournoi Play-off qui désignera les deux clubs qui accéderont en Ligue 1 professionnelle, se déroulera au début du mois de juillet prochain, a annoncé le président de la Ligue nationale du football amateur (LNFA), Ali Malek. Sans préciser les dates exactes, et les lieux du déroulement des matchs, le président de la LNFA a indiqué que la Ligue prendra en charge la réservation et l'hébergement (2 nuitées) des trois clubs champions de leur groupe respectif, ainsi que les tests antigéniques exigés par le protocole sanitaire. «Ces tests seront effectués la veille du match sur les lieux d'hébergement même. Un comité sera mis en place, prochainement, pour suivre de près tous les aspects organisationnels de ce tournoi», a précisé Ali Malek. Signalons que les rencontres du championnat de Ligue 2 prendront fin le 26 juin prochain. Interrogé par la Radio nationale sur les critiques émises par certains dirigeants, notamment les favoris pour l'accès au Play-off, au sujet de ce tournoi jugé injuste pour le couronnement de toute une saison, Ali Malek a rappelé que la Ligue avait organisé avant le début de la saison, une consultation auprès des clubs pour le choix de la formule qui s'adapte à la saison 2020-2021 marquée toujours par la pandémie de

Covid-19. Le système de compétition adopté par les clubs s'est porté sur un championnat à trois groupes de 12 au lieu d'une compétition avec le déroulement de la seule phase aller ou un championnat avec 4 groupes de 9 clubs. Le Play-off est en fait considéré comme la poursuite du championnat. À l'issue de la 17e journée du championnat de Ligue 1, la JSM Béjaïa (Centre), le MCB Oued Sly (Ouest), l'USM Annaba et le HB Chelghoum-Laïd sont en tête de leurs groupes. Sur une éventuelle candidature aux prochaines élections de la LNFA, Ali Malek n'a pas écarté cette possibilité, tout en déclarant qu'il est encore tôt pour se prononcer sur le sujet.