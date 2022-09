Absent des terrains depuis trois semaines en raison d'une blessure musculaire à la cuisse droite, Karim Benzema espère renouer avec la compétition dans une semaine face à Osasuna. Chouchouté par le staff médical du Real Madrid, l'avant-centre absent avec les Bleus, souhaite mettre à profit cette longue pause forcée pour revenir en grande forme. Avec la Coupe du monde (et sans doute le Ballon d'or) en ligne de mire. On avait laissé Karim Benzema grimaçant et blessé sur la pelouse du Celtic en Ligue des champions (3-0)...

Les fans du Real Madrid espère le revoir fringant dans une semaine à Santiago Bernabeu, pour la réception de d'Osasuna en Liga. Victime d'une lésion musculaire au genou droit, le capitaine et buteur français est au repos forcé depuis le 6 septembre. Avec les Merengue, il a manqué trois matchs, dont le derby face à l'Atlético.

Un derby que KB9 a voulu jouer, rapporte AS ce dimanche. Benzema en a fait la demande à Carlo Ancelotti et à son club qui l'ont refusée, crai gnant que sa blessure ne s'aggrave durant la trêve internationale.

Au Real, si on se réjouit pas de cette tuile pour le meilleur joueur de l'équipe, on estime que cette coupure de trois semaines s'apparente à mini-préparation avant d'aborder un vrai marathon jusqu'à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Douze matchs dont quatre en Ligue des champions, et le Clasico face au Barça (le 17 octobre) sont au programme du Real.

Un calendrier ultra chargé qui pousse la direction madrilène à ne prendre aucun risque avec son buteur de 34 ans. D'autant que le Real a enchainé les victoires sans l'ex-Lyonnais avec une moyenne de 2,75 buts par match: «L'équipe, en général, a bien suppléé l'absence de Karim, notait Carlo Ancelotti après la victoire face à l'Atlético (1-2). Tous ceux qui ont joué à son poste l'ont bien fait. Ce (dimanche) soir, c'était Rodrygo, et il l'a bien fait, il a marqué un but spectaculaire.»