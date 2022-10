Le parcours de la 5e édition de la course pédestre d'Afrane (Ouargla) a été raccourci de 21 km à 16 km, «dans un souci de ménager les participants», soumis à un calendrier relativement chargé cet automne, a-t-on appris, hier, auprès des organisateurs. «La course est prévue le 29 octobre courant et elle s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale. Le parcours initial était de 21 kilomètres, mais puisque les athlètes sont soumis à un calendrier relativement chargé cet automne, nous avons cru bon de les ménager, en raccourcissant le circuit de cinq kilomètres», a-t-on expliqué de même source. La précédente édition de cette course pédestre avait drainé la participation de près de 300 athlètes, venus de différentes wilayas d'Algérie, et les organisateurs s'attendent à ce qu'il y ait «au moins autant» cette année.«La course prendra son départ devant le siège de l'APC de N'Goussa, alors que l'arrivée est prévue devant la librairie d'Afrane», a-t-on encore détaillé de même source.