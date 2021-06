Le milieu de terrain algérien du Paradou AC, Adem Zorgane, a rejoint les Belges de Charleroi, a annoncé, samedi soir, le club pensionnaire de la Jupiler Pro League, sans préciser la durée du contrat. «Bonjour Adem. Hâte de faire ta connaissance», a tweeté le club carolo, en joignant deux photos de la pépite du PAC à sa publication. Selon la presse belge, le transfert du natif de Sétif (21 ans) est basé sur la signature d'un contrat de quatre saisons avec les «Zèbres», qui ont conclu la saison 2020-2021 à la 13e place au classement du championnat belge. Des sites spécialisés affirment de leur côté que le jeune milieu de terrain a rejoint la Belgique contre une indemnité d'un million d'euros, incluant aussi un pourcentage à la revente pour son club formateur sur son prochain transfert. En rejoignant Charleroi, Adem Zorgane suit les traces de deux anciens joueurs du Paradou AC, en l'occurrence Ramy Bensebaïni et Youcef Atal qui ont tous les deux connu leurs premières expériences européennes en Belgique, respectivement avec les clubs de Lierse SK et du KV Courtrai. Ayant débuté sa formation à l'ES Sétif, Adem Zorgane, fils de l'ancien international et gloire de l'Entente Malik Zorgane, finira par rejoindre l'académie du PAC-JMG, où il y fera ses gammes aux côtés de son coéquipier au milieu de terrain Hichem Boudaoui, avant de signer ses débuts en Ligue 1 algérienne lors de la saison 2017-2018. Au sein de la formation paciste, le jeune international algérien fera étalage de son talent et de sa précocité pour s'imposer en quatre saisons comme l'une des valeurs montantes du football algérien. Avec 78 matchs disputés pour 9 buts inscrits, ses performances en club lui ont permis d'être régulièrement retenu en sélections nationales de jeunes, des U18 aux U23. Une montée en puissance lui ayant valu les louanges du sélectionneur des A, Djamel Belmadi, qui décida de le convoquer lors de plusieurs rassemblements des Verts. Une première fois en novembre 2019, puis une seconde fois lors du stage du mois de mars dernier. S'il n'a pas joué avec la sélection première, il s'est notamment illustré dans l'entrejeu lors du large succès des locaux (5-1) face au Liberia à Oran le 17 juin dernier en amical.