Le Paradou AC et l'US Biskra ont dominé respectivement le HB Chelghoum-Laïd (2-1) et l'ASO Chlef (2-0), vendredi pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, entamée, jeudi dernier, et qui devait se poursuivre, hier, au moment où quatre matchs ont été renvoyés à des dates ultérieures, en raison de la participation du CR Belouizdad, la JS Saoura, l'USM Alger et la JS Kabylie aux différentes joutes continentales. Les Zibans ont ouvert le score par Adel Lakhdari (17'), avant que Billel Boukaroum ne double la mise sur penalty à la 26', alors que le Paradou AC a peiné un peu plus contre le Hilal de Chelghoum-Laïd, dont il est difficilement venu à bout (2-1). C'était grâce à un doublé de Belkacem Bouzida (16' et 80'), et c'est l'ancien milieu de terrain de l'ES Sétif Amir Karaoui, qui avait momentanément égalisé pour les visiteurs, à la 51'. Un précieux succès pour le Paradou qui lui permet de se hisser provisoirement à la 10e place du classement général, ex aequo avec la JS Saoura, avec sept points pour chaque club, alors que le HBCL reste bon dernier, avec une seule unité au compteur. De leur côté, et grâce à leur succès, les Zibans rejoignent provisoirement à la septième place le nouveau promu MC El Bayadh, avec dix points chacun, au moment où leur adversaire du jour, l'ASO Chlef recule d'une place, et se retrouve neuvième, avec neuf unités au compteur. Les péripéties de cette huitième journée se poursuivront samedi, avec le déroulement du duel NC Magra - MC El Bayadh, prévu à 15h00, entre le 13e (6 pts) qui reçoit le 7e (10 pts). Le bal de cette journée s'était ouvert jeudi, avec une énorme surprise, puisque l'ES Sétif, un des clubs les plus titrés de l'élite nationale, s'est incliné à domicile (2-1), contre le nouveau promu USM Khenchela. Les visiteurs avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Sofiane Bayazid (58'), avant de doubler la mise par Abdelhak Sameur, ayant transformé un penalty dans le temps additionnel (90'+2), alors que l'Entente a sauvé l'honneur grâce à Mohamed Aymen Akziz, ayant réduit la marque (2-1) à la 90'+4. Il s'agit de la quatrième victoire de rang pour le nouveau promu, qui rejoint provisoirement à la deuxième place l'USM Alger et le CR Belouizdad, avec 12 points chacun. De son côté, l'Entente continue de broyer du noir, en alignant un troisième match sans victoire, qui le maintient en 9e position dans le classement général, avec seulement 8 unités. Cette huitième journée a été amputée de quatre matchs, dont le «Big-Derby algérois» entre le MC Alger et l'USM Alger, tous reportés à des dates ultérieures, en raison de la participation du CR Belouizdad, de la JS Kabylie, de l'USM Alger, et de la JS Saoura aux différentes joutes continentales.