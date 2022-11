Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, était dimanche soir, en visite dans la wilaya de Tizi Ouzou, pour superviser et suivre les dernières étapes de la réalisation du stade de 50000 places de la même ville. Inopinée, la visite a permis au ministre de constater sur place les avancées réalisées sur le chantier qui touche à sa fin, avant de faire savoir que le chantier est à 90% de sa réalisation. Les opérations de plantation du gazon naturel achevées, le terrain prend de plus en plus forme, outre les travaux qui avancent à un rythme très rapide au niveau des infrastructures annexes telles que le terrain des sports collectifs. Au chapitre des routes et autres voies diverses, les travaux touchent à leur fin.

Le constat laisse apparaître que le projet sera livré dans les délais impartis, notamment grâce au suivi constant effectué depuis plus d'une année, par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville qui se rend régulièrement sur le chantier pour suivre de plus près l'avancée des chantiers de réalisation. Ce dernier a toujours été intransigeant sur la question des délais et des normes. Lors d'une visite, ce dernier a bien été clair avec les entreprises réalisatrices sur ces deux chapitres, tout comme il a été catégorique sur l'utilisation des matériaux d'importation en signifiant clairement son refus d'y recourir tant que le marché national offre une disponibilité des mêmes produits. En fait, lors de cette visite, le ministre a tenu à assister aux derniers essais sur l'éclairage du terrain et des voies automobiles internes. Le ministre a également assisté aux travaux d'installation des écrans géants.

Ces opérations indiquent ainsi que la livraison du projet sera effective comme prévu au début de l'année 2023. Le terrain présente toutes les caractéristiques nécessaires pour abriter les plus grandes compétitions internationales aux côtés des autres nouveaux terrains de même dimension comme le stade de Baraki et d'Oran.

À rappeler enfin que le nouveau stade de 50000 places de Tizi Ouzou a vu ses travaux lancés en 2014 pour une enveloppe budgétaire estimée en ces temps-là à 18 milliards de dinars. Tout au début, les travaux de réalisation avaient été confiés à deux entreprises.

Un groupement de deux entreprises dont l'une est espagnole, à savoir le groupe Fomento de Construcciones y Contratas et un groupe algérien à savoir l'Etrhb. Toutefois, quelque temps plus tard, vers la fin du mois d'octobre 2014, le groupe espagnol, Mapa Insaat veticaret supplante l'autre groupe initialement engagé qui a dû se désister.

Enfin, il convient de rappeler que le projet de réalisation de ce grand stade répond à la volonté des pouvoirs publics de doter le club le plus titré d'Algérie d'un terrain digne de sa réputation au niveau national et au niveau international. La JSK a, depuis son accession en division 1, dignement représenté l'Algérie sur tous les terrains en remportant des titres prestigieux, notamment la Ligue des Champions d'Afrique et la coupe de la CAF qu'elle a eu à remporter trois fois de suite.