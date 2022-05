La 7e édition du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reportée à 2023, ndlr), compétition réservée aux joueurs locaux, prévue en Algérie (8-31 janvier), verra la présence pour la première fois de 18 équipes au lieu de 16, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) lundi soir sur son site officiel. La décision a été prise au terme d'une réunion tenue lundi par visioconférence, ayant regroupé le président de la FAF Amara Charaf-Eddine, le vice-président de la Confédération africaine (CAF) le Camerounais Seydou Mbombo Njoya, également président de la commission du CHAN, le secrétaire général de la CAF Véron Mosengo-Omba, et Rachid Oukali, président du Comité d'organisation (COCHAN).

Les participants à cette réunion se sont convenus de modifier l'article 70 relatif au nombre des sélections participantes à cet évènement.

Les 18 pays seront répartis en 5 groupes: les trois premiers groupes seront composés de quatre nations, alors que les deux derniers verront la présence de trois équipes chacun, précise la FAF dans un communiqué. Selon le nouveau système de compétition, les deux premiers des trois premiers groupes se qualifieront pour les quarts de finale, alors que seul le premier des deux dernières poules à trois nations validera son billet au prochain tour.

Le tirage au sort des éliminatoires du CHAN-2023, prévu initialement le 29 avril dernier, a été reporté à une date ultérieure.

Un report qui avait laissé planer le doute suite à un retrait de l'organisation du tournoi à l'Algérie. Ceci, d'autant plus que la CAF n'avait avancé aucun motif sur sa décision.

Le CHAN-2022, compétition réservée aux joueurs évoluant dans les Championnats nationaux, se tiendra du 8 au 31 janvier en Algérie, après avoir été reprogrammée pour l'année 2023 à cause de la pandémie de Covid-19. Attribuée à l'Algérie en septembre 2018, la 7e édition du CHAN se jouera dans quatre stades: le 5-juillet-1962 d'Alger, le stade olympique d'Oran, le 19-mai-1956 d'Annaba et le Chahid-Hamlaoui de Constantine.