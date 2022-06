Le directeur technique national (DTN) par intérim de la Fédération algérienne de football (FAF) Taoufik Kourichi, a reconnu que la sélection des moins de 18 ans (U18) n'avait pas bénéficié d'un nombre suffisant de matchs amicaux pour bien préparer les Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet). «L'équipe nationale des U18 n'a disputé que trois matchs amicaux internationaux dont deux face à la France, ce qui reste insuffisant pour bien préparer le tournoi des JM-2022.

La FAF n'y est pour rien, car nous avons contacté plusieurs sélections dont le Sénégal et le Portugal, mais toutes ont décliné la proposition», a indiqué à l'APS Kourichi. Versés dans le groupe A, les Algériens évolueront aux côtés de l'Espagne, de la France, et du Maroc. «La tâche sera difficile face à des équipes réputées pour leur formation au niveau des jeunes. Notre sélection se trouve dans les meilleures conditions à Mostaganem, les joueurs sont sereins et décontractés, et décidés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour représenter dignement l'Algérie», a-t-il ajouté. «C'est important de bien entamer la compétition, face à une équipe espagnole qui n'est plus à présenter.

Je suis sûr que nos joueurs évolueront sans complexe, ils seront certainement boostés par le public, dont le soutien sera déterminant», a-t-il conclu. Le sélectionneur national Mourad Slatni a retenu

20 joueurs, la liste sera réduite à 18 éléments, appelés à prendre part au tournoi méditerranéen. Le groupe B est composé quant à lui de l'Italie, de la Grèce, de la Turquie, et du Portugal. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Lors des précédents JM-2018 disputés à Tarragone, l'Algérie avait mal entamé le tournoi en s'inclinant face à l'Espagne (4-1), avant de boucler le tournoi à la 6e place, à la suite de sa défaite en match de classement devant la France (0-1).