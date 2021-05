Le nombre d'officiels étrangers autorisés à être présents pendant les jeux Olympiques de Tokyo et estimé avant l'évènement à environ 180.000 personnes, sera réduit de moitié, a annoncé jeudi, le directeur général des Jeux, Toshiro Muto. «Les officiels ne dépasseront, pas maintenant, les 90 000, sans doute même un peu moins», a estimé le Comité d'organisation japonais, demandant aux Comités nationaux olympiques et aux Fédérations internationales de diminuer nettement le nombre de leurs accrédités. Mais selon Toshiro Muto, l'évolution de la situation pourrait amener à une nouvelle vague de réductions du nombre des officiels présents aux Jeux. «Le nombre définitif pourrait être vraiment faible si nous décidons de le réduire aux seules personnes sans lesquelles les jeux Olympiques ne peuvent avoir lieu», a-t-il expliqué. Une même politique d'austérité est mise en place pour les Jeux paralympiques et d'ailleurs, le président du Comité paralympique international, le Brésilien Andrew Parsons l'a confié à l'agence Kyodo News, indiquant que le nombre d'officiels serait diminué de 60% par rapport aux prévisions. «Seules les personnes qui ont un rôle à jouer, un rôle opérationnel, seront présentes à Tokyo», a assuré le dirigeant brésilien. Les jeux Olympiques auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021 et ceux des paralympiques sont prévus, juste après, du 24 août au 5 septembre.