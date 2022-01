Le NA Hussein Dey a été débouté par la Ligue de football professionnel dans l'affaire Abderrahim Deghmoum: le joueur de l'Entente de Sétif, contre lequel il avait formulé des réserves le 15 janvier courant, à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1, ayant vu les deux clubs se neutraliser (0-0) au stade du 20-Août 1955 (Alger). «La LFP a rejeté les réserves formulées par le NA Hussein Dey contre la participation du joueur de l'ES Sétif, Abderrahim Deghmoum, en infligeant une amende de 50 000 DA au Nasria», a indiqué l'instance dans un communiqué, diffusé mardi sur son site officiel. Le 15 janvier, lors de la 13e journée de Ligue 1, le secrétaire du NAHD avait formulé en effet des réserves contre la participation de Deghmoum, sous prétexte que ce joueur était sous le coup d'une suspension. Mais suite à l'examen des rapports présentés par les différents officiels de la rencontre, la LFP a jugé que les réserves du club banlieusard étaient finalement irrecevables, sur le fond et la forme. «Pour pouvoir suivre leur cours, les réserves doivent être intégralement transformées en réclamation écrite, et accompagnées du paiement des droits de réserves. Or, cela n'a pas été le cas par le NAHD concernant Deghmoum. Ainsi, la Commission s'est vue dans l'obligation de déclarer l'irrecevabilité de ces réserves en la forme», a commencé par détailler l'instance. «Même sur le fond, et après une vérification approfondie, la Commission a constaté que Deghmoum a bel et bien reçu quatre avertissements en championnat, mais qu'il a purgé la suspension automatique d'un match, lors de la 7e journée de Ligue 1 contre le WA Tlemcen, disputée 11 décembre dernier», a poursuivi l'instance. Ainsi, et pour ces motifs, la LFP a décidé de rejeter les réserves formulées contre Deghmoum, en infligeant une amende de 50 000 DA au Nasria. Par ailleurs, la CD de la LFP a infligé 5 matchs de suspension à l'attaquant du Paradou AC, Zerroug Boucif, dont un avec sursis, et quatre matchs de suspension au fer de lance du CS Constantine Okacha Hamzaoui, dont un avec sursis, pour leur comportement déplacé au cours de la 13e journée de Ligue 1. Boucif a été exclu lors du match qui avait opposé son équipe à la JS Saoura «pour crachat envers adversaire», alors que Hamzaoui avait écopé d'un carton rouge contre l'US Biskra, pour «insultes envers officiel». La suspension de Boucif est assortie d'une amende de 50 000 DA, et celle de Hamzaoui d'une amende de 40 000DA.