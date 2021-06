Incapable de réaliser la moindre victoire en championnat depuis plus de 3 mois, le NA Hussein Dey devra impérativement relever la tête à l'occasion du derby face à l'USM Alger, alors que le CR Belouizdad aura une belle opportunité de monter sur le podium lors du déplacement à l'Est pour défier le CS Constantine, dans le cadre de la mise à jour de la Ligue 1 de football, prévue aujourd'hui. Premier relégable (17e, 22 pts), le Nasria n'aura d'autre alternative que de l'emporter face aux Rouge et Noir, non seulement pour mettre fin à une longue période de disette (le dernier succès en championnat remonte au 26 février, Ndlr), mais également amorcer sa mission de sauvetage. De son côté, l'USMA (6e, 39 pts), qui reste sur une élimination sans gloire en 1/2 finale de la coupe de la Ligue professionnelle sur le terrain du NC Magra (2-1, a.p), abordera cette rencontre avec l'intention d'éviter un deuxième faux pas de suite. Le champion d'Algérie sortant le CR Belouizdad (4e, 46 pts), sera en appel à Constantine pour croiser le fer avec le CS Constantine (6e, 39 pts), avec pour objectif d'aligner une quatrième victoire, et surtout rejoindre la JS Saoura à la deuxième place au classement. Toutefois, le CSC, vainqueur sur le fil vendredi en déplacement face à l'AS Aïn M'lila(3-2), ne compte pas l'entendre de cette oreille, puisque les joueurs de l'entraîneur Miloud Hamdi ne jurent que par la victoire, eux qui aspirent à s'approcher du podium. Le MC Alger (6e, 36 pts), retombé dans ses travers après la défaite concédée face au MC Oran (2-1), aura fort à faire face à l'accrocheuse formation du Paradou AC (10e, 34 pts), qui reste tout de même sur une mauvaise série de trois revers de suite.

L'historique des confrontations entre les deux clubs algérois plaident largement en faveur du «Doyen», qui n'a jamais perdu face au Paradou AC, de quoi permettre aux joueurs de l'entraîneur, Nabil Neghiz, d'aborder ce rendez-vous avec plus de sérénité, même si la donne peut basculer à tout moment.