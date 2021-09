Un comité directoire pour la gestion du NA Hussein Dey, présidé par Sofiane Bouderouaïa, a été installé lundi à Alger, lors de l'assemblée générale des actionnaires de la SSPA du club de Ligue 1 de football. Cette démarche a été entreprise, vu qu'aucun postulant ne s'est présenté pour la succession de Mahfoud Ould Zmerli, démissionnaire, à la tête du conseil d'administration de la Société sportive par actions/NAHD. Un certain Youcef Cheragui a manifesté son intérêt pour remplacer Mahfoud Ould Zmerli, patron des Sang et Or pendant 11 ans, mais il n'aurait pas présenté des garanties financières, quant à la solidité de son projet et s'est volatilisé. Ce comité directoire va gérer les affaires courantes du club pendant 90 jours, avant l'ouverture du capital de la SSPA pour permettre à un nouvel actionnaire majoritaire de prendre le contrôle de l'équipe. «Je suis venu en tant que supporter, je n'ai aucun lien avec la SSPA. J'ai accepté cette mission pour permettre à l'équipe d'entamer sa préparation en vue de la nouvelle saison, car nous sommes très en retard, à un mois du début du championnat», a déclaré Sofiane Bouderouaïa à la presse après son intronisation à la tête du directoire. Bouderouaïa a regretté la situation catastrophique dans laquelle se trouve le club, notamment sur le plan financier, où les dettes «font peur» à tout le monde. «Il faut remettre de l'ordre pour permettre au club de démarrer le plus vite possible, si c'est possible dès demain (mardi). Nous devons compter sur les joueurs du cru, revenir à la formation, ce n'est plus possible de recruter de nouveaux joueurs pour les laisser sur le banc», a-t-il conclu. Par ailleurs, la nouvelle direction du club a désigné Karim Zaoui comme nouvel entraîneur, en remplacement de Abdelkader Iaïche. Zaoui, enfant du Nasria, aura à ses côtés Chérif Abdeslam comme entraîneur-adjoint. R. S.