En dépit du semi-échec enregistré, vendredi dernier, au stade du 5-Juillet face au Wydad de Casablanca (1-1), en quarts de finale «aller» de la Ligue des Champions africaine, les joueurs et staffs du Mouloudia d'Alger se déclarent optimistes pour le match retour prévu le 22 mai. Sur le terrain, le Mouloudia d'Alger a fourni deux prestations différentes: une première prestation lors de la première mi-temps a été vraiment catastrophique pour les joueurs du coach Neghiz et une seconde deuxième mi-temps plutôt satisfaisante. Les joueurs du coach tunisien Benzerti ont bien dominé la première période, sans toutefois réussir à ouvrir la marque. Bien que les Vert et Rouge aient estimé qu'ils ont été privés d'un penalty dès la

4e minute du jeu lorsqu'à un coup de Jabrane sur Bensaha, les Marocains, eux, ont plutôt estimé qu'ils ont été privés d'un but à la 35e minute du jeu. Ce but a été refusé par l'arbitre éthiopien Tessema pour une position de hors-jeu. Encore faut-il faire remarquer que les gars du Wydad de Casablanca ont raté une première mi-temps qu'ils avaient bien dominée. Et l'addition aurait même pu être plus salée pour les Vert et Rouge au vu de la physionomie de la première mi-temps, pendant laquelle le Wydad avait dominé les débats, avec la possibilité de scorer au moins une fois. Et ironie du sort, c'est en deuxième mi-temps qu'on enregistra l'ouverture du score pour les visiteurs du Wydad. Et il se trouve que ce but a été inscrit à la suite d'un penalty sifflé contre Haddad qui a taclé sévèrement Ounajem. Le penalty est indiscutable. Jabrane exécute la sentence et ouvre la marque à l'heure du jeu et précisément à la 65e minute du jeu. Les Mouloudéens réagissent avec vigueur et dominent la fin de la partie en réussissant, après moult attaques à arracher l'égalisation à la 83ème minute du jeu par Rebiai. À la suite d'une lumineuse passe de Harrag, Rebiai catapulte le ballon au fond des filets du Wydad pour niveler la marque. D'ailleurs, Abdellaoui a raté lamentablement le but de la victoire lors du temps additionnel. Se présentant face au gardien de but du Wydad, Tangouti, Abdellaoui rate le cadre et prive ainsi les vert et Rouge d'une victoire. Ce retour au score pour «le Doyen» des clubs algériens, a eu le mérite de réveiller ses joueurs, qui ont alors fourni une bien meilleure prestation durant le dernier quart d'heure de jeu. À l'issue de ce nul, le coach Naghiz s'est estimé «satisfait de la prestation des joueurs qui ont égalisé en fin de partie nous maintenant dans la course à la qualification». Et justement, au match retour, Neghiz compte récupérer ses joueurs absents pour blessure, à savoir Frioui et Abdelhafid blessés pour tenter d'arracher une qualification au stade de Casablanca. D'ailleurs, pour les Mouloudéens, il ne reste que la Ligue des Champions africaine pour éventuellement fêter avec un trophée le centenaire de la création du club au mois d'août prochain. Ainsi, le match retour prévu samedi 22 mai au stade Mohammed V de Casablanca sera décisif pour terminer une saison catastrophique. Eliminé par son grand rival l'USM Alger en coupe de la Ligue, le MCA est hors course pour le championnat après avoir consommé trois entraîneurs. Au match retour et face au demi-finaliste de la précédente édition, qui n'a perdu que deux fois en C1 africaine cette saison, le match retour sera difficile. Pour autant, une qualification, même à l'arraché, des Vert et Rouge, n'est pas à écarter: le MCA n'a perdu cette saison aucun des trois matchs C1 en dehors de ses bases durant les qualifications. Il en a remporté un et fait deux nuls face au Zamalek au Caire et à Tunis face à l'Espérance.