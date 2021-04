C'est aujourd'hui à 17h au stade Hamadi-Agrebi de Radès, en Tunisie, que le MC Alger scellera son sort en Champions League africaine. Le représentant algérien dans cette compétition en découdra avec l'ES Tunis, dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase des poules. Les Algériens ont leur destin entre leurs mains, puisqu'un seul point leur permettra d'accompagner leurs adversaires du jour en quarts de finale.

La pression monte crescendo sur les joueurs algériens, qui restent sur une amère défaite à domicile face aux Egyptiens du Zamalek (0-2), gâchant, ainsi, une occasion en or de décrocher cette qualification avant même cette ultime rencontre. Fort heureusement pour les Mouloudéens, leur adversaire du jour est déjà qualifié, ajoutons à cela le fait que le déplacement n'est pas long entre les deux villes (Alger et Tunis).

Ces deux facteurs sont, certes, importants, mais loin d'être déterminants, puisque le match se jouera durant 90 minutes sur le rectangle vert face à un adversaire qui crie, haut et fort, qu'il fera son possible afin de respecter l'éthique sportive. Aujourd'hui, l'entraîneur des Vert et Rouge de la capitale, Abdelkader Amrani, dont ce sera le dernier match, aura à composer avec un effectif amoindri. Il se passera des services de son gardien de but, Farid Chaâl, et l'attaquant Mehdi Benaldjia, suspendus par leur direction, ainsi que Abdelhak Abdelhafid et Nabil Saâdou, blessés. Par contre, Amrani récupérera son ancien buteur, Samyr Frioui, qui a purgé sa sanction. Les joueurs retenus pour cette partie ne manquent pas d'ambitions. Ils savent que leurs supporters attendent beaucoup d'eux, afin de redresser la barre. L'EST jouera à l'aise et sans pression, contrairement au Mouloudia. Et cette pression doit être transformée en une source de motivation.

Chose que les joueurs sont en train de faire, en espérant que cela leur sera bénéfique le jour «J». le président du conseil d'administration, Abdennacer Almas, chef de la délégation mouloudéenne à Tunis, est intervenu dans la matinée d'hier pour décrire l'ambiance du groupe et l'état d'esprit qui s'en dégage. Il s'est dit confiant que ses joueurs sauront relever le défi, surtout que leur destin est entre leurs mains. «Toutes les conditions sont réunies pour revenir en Algérie avec une qualification en main. Certes, nous aurions pu le faire lors de la précédente rencontre à domicile face au Zamalek, mais le destin en a voulu autrement. Maintenant, nous avons cette chance devant nous et nous devons la saisir. Personnellement, je reste confiant, en attendant de voir ce que donneront les 90 minutes sur le rectangle vert», a indiqué le premier homme du club, dont la confiance a été renouvelée par ses responsables hiérarchiques de la Sonatrach.