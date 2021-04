Invaincu depuis le début de la phase de poules de la Ligue des cham-pions, le MCA n'a plus besoin, ce soir face au club égyptien du Zamalek, que d'un seul point pour assurer sa qualification et rejoindre l'ES Tunis en quarts de finale de cette compétition. En effet, les joueurs du coach Abdelkader Amrani ont réussi un bon parcours jusque-là en réalisant 2 nuls face au Zamalek au Caire (0-0) et à Alger face à l'ES Tunis à Alger (1-1) et deux victoires en aller et retour face au club sénégalais de Teungueth FC sur le même score (1-0).

Ce qui explique leur deuxième place derrière l'ES Tunis, qualifiée avec 10 points bien avant cette 5e journée. Le MCA compte 8 points alors que le Zamalek comptabilise

2 points au moment où le Teungueth FC ferme la marche du groupe avec un seul point. Si, pour le Mouloudia d'Alger, il suffirait d'un seul point pour atteindre les quarts de finale, les Egyptiens du Zamalek, vice-champions d'Afrique, vont donc devoir jouer leur va-tout, ce soir, pour faire durer le suspense.

Ce qui fait dire aux spécialistes et aux fans du MC Alger que les joueurs du coach Amrani doivent faire très attention à cette coriace équipe égyptienne qui jouera le match de sa survie, dans l'objectif de se relancer et éviter une élimination prématurée. Pour ce match, le Mouloudia sera privé des services de son défenseur central, Nabil Saâdou, qui a subi, récemment, une opération au niveau du ménisque. Cependant, Amrani pourrait bien compter sur les services de l'attaquant Bensaha qui souffrait de blessure au niveau du mollet et qui s'est bel et bien rétabli. Restant sur une belle victoire face à l'ASO Chlef en cham-pionnat, le coach Amrani n'a pas l'intention de changer une équipe qui gagne.

D'ailleurs, cette victoire contre l'ASO met fin à la ma lédiction du stade du 5-Juillet puisque les Vert et Rouge n'ont pas gagné de match au 5-Juillet depuis 3 mois. Ce qui est de bon augure avant de rencontrer le Zamalek, ce soir. Sur cette rencontre, le milieu de terrain du MCA, Harrag déclare: «Le Zamalek jouera son va-tout, il faudra faire très attention. Il faut de l'engagement et surtout être très généreux dans les efforts.» Côté adverse, lors du dernier entraînement sur la pelouse du stade du 5-Juillet, Patrice Carteron, le directeur technique du Zamalek, a décidé d'imposer le huis clos pour éviter tout espionnage, selon la délégation égyptienne, alors que les vert et Rouge n'en ont vraiment pas besoin, connaissant parfaitement leur adversaire. D'ailleurs, avant de rejoindre Alger, Carteron a promis aux fans du Zamalek qu'il reviendrait d'Algérie avec une victoire! L'entraîneur du Zamalek envisage d'apporter quelques modifications dans son équipe pour tenter de gagner et revenir d'Algérie avec les points de la victoire et l'espoir de se qualifier.

Carteron a chargé Hamada Al-Daly, directeur général de l'équipe, d'exiger que les responsables du stade ne permettent pas aux médias d'assister à la séance d'entraînement, sauf dans le premier quart d'heure, au cours duquel le coach du Zamalek se contentera de programmer une course à pied et d'échauffement. Et pour booster les joueurs, afin de concrétiser un bon résultat, le comité en charge de la gestion du club de Zamalek, dirigé par le conseiller Emad Abdel Aziz, a promis une forte récompense spéciale aux joueurs et au staff technique, en cas de victoire sur le Mouloudia d'Alger.

Sur le plan de l'effectif, Mohamed Abdel-Ghani, devrait subir un examen médical, hier, après avoir constaté une ecchymose, lors de l'entraînement de l'équipe, jeudi. Le test médical permet de déterminer si le joueur est en mesure de participer à la rencontre aujourd'hui ou non. Quant à l'autre match du groupe, il opposera le club sénégalais de Teungueth FC à l'ES Tunis, leader du groupe en terre sénégalaise.