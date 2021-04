Les sportifs d'élite et de haut niveau n'auront plus à se soucier de leur avenir professionnel, une fois leurs carrières sportives terminées. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a trouvé, en effet, une solution pour assurer leur reconversion au terme de plusieurs rounds de négociations avec différents services. La tutelle l'a fait savoir dans un communiqué rendu public. «Le problème des postes budgétaires pour les sportifs d'élite et de haut niveau est définitivement réglé», assure-t-on de même source. Un arrêté interministériel signé le 24 mars 2021, et qui sera publié prochainement au Journal officiel, concerne l'ensemble des sportifs justifiant de la qualité de sportif d'élite et de haut niveau ayant la qualité de fonctionnaire ou pas, et ce, en application du décret exécutif N°15-213, du 11 août 2015, fixant les modalités d'application des dispositions statutaires relatives au sportif d'élite et de haut niveau. Conformément aux dispositions du même décret, les catégories A, B et C des sportifs d'élite et de haut niveau pouvant bénéficier des mesures dérogatoires seront arrêtées. «Il est important de préciser aussi que même les sportifs justifiant de la qualité d'athlète d'élite ou de haut niveau, antérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, sont concernés par cette mesure», a tenu à rassurer le MJS, ajoutant que ces athlètes «disposeront d'un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication, pour bénéficier, sur leur demande, des mesures dérogatoires prévues par cet arrêté». Ces mesures sont accordées une seule fois aux sportifs d'élite et de haut niveau, durant leur carrière. Pour ce qui est du recrutement, la nomination des sportifs d'élite et de haut niveau n'ayant pas la qualité de fonctionnaire est subordonnée à l'accomplissement avec succès d'une formation dont la durée est fixée de 6 à 12 mois, selon le grade. Cet arrêté interministériel qui concerne les sportifs d'élite et de haut niveau ayant la qualité de fonctionnaire bénéficient d'une promotion directe au grade immédiatement supérieur. Les fonctionnaires ayant la qualité de sportifs d'élite, appartenant à un grade équivalent, sont intégrés, sur leur demande, au grade d'éducateur et éducateur principal en activités physiques et sportives, ainsi que conseiller au sport. Etant donné que les sportifs d'élite et de haut niveau qui bénéficient de ces mesures dérogatoires prévues par l'AIM est conditionnée par la formulation d'une demande du concerné, un formulaire électronique accessible depuis le site Web du MJS sera mis en place. Un formulaire électronique accessible depuis le site Web du MJS sera aussi dédié aux sportifs ayant la qualité de sportifs d'élite et de haut niveau antérieurement à la publication de l'AIM, et cela à compter de la date de la publication, jusqu'à épuisement du délai de 2 ans, et cela afin de procéder à la vérification, ainsi qu'à la détermination du nombre de postes à prévoir. Les mesures dérogatoires au profit des fonctionnaires ayant la qualité d'athlètes d'élite et de haut niveau se feront le premier semestre 2022.