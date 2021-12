Il n'y a pas eu de miracle pour l'AC Milan, éliminé dès la phase de poules pour son retour en Ligue des Champions après 7 ans d'absence, après sa défaite contre Liverpool (1-2), mardi à San Siro. Les Rossoneri ont pourtant été virtuellement qualifiés pour les 8es de finale pendant... sept minutes en première période, après avoir ouvert la marque par Fikayo Tomori (29e) contre des Reds (en jaune), largement remaniés. Mais Mohamed Salah a rapidement égalisé (36e) puis Divock Origi a puni une erreur du même Tomori (55e), pour éteindre le rêve des Milanais qui, derniers de leur groupe, ne pourront même pas se consoler en Ligue Europa. Seule bonne nouvelle pour Stefano Pioli: ses Rossoneri vont pouvoir maintenant se consacrer à la Série A, où ils sont en tête. Cela n'avait pas mal réussi, la saison dernière, à l'Inter Milan, championne en mai, après avoir quitté l'Europe dès décembre. Pour pouvoir rêver, il fallait déjà pour Ibrahimovic et les siens réussir à gagner contre l'ogre Liverpool, condition sine qua non en raison des trois défaites initiales dans un groupe très relevé. Contre un Liverpool intraitable, cette saison, sur la scène européenne, cela tenait de la gageure malgré une équipe anglaise privée de nombreux titulaires. Comme il l'avait annoncé, en raison des matchs rapprochés, Jürgen Klopp avait en effet très largement fait tourner avec seulement 3 des titulaires du match aller alignés d'entrée (le gardien Alisson et les buteurs Salah et Origi). Cela n'a pas empêché ce Liverpool-bis de longtemps maîtriser les débats, grâce à un impact physique supérieur. Milan, où Messias Junior avait été titularisé pour tenter d'apporter l'«imprévisibilité» souhaitée par Stefano Pioli, a rarement trouvé le moyen de déséquilibrer le solide bloc britannique. Ibrahimovic, pour son 150e match européen en club, a lui aussi eu du mal à exister, solidement surveillé par Ibrahima Konaté. Dernier du groupe B, Milan ne disputera plus de compétition européenne cette saison.