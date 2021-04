Le MC Oran s'est qualifié aux 8es de finale de la coupe de la Ligue de football, en s'imposant au bout de la séance de tirs au but (3-2), (0-0, temps réglementaire), devant le CA Bordj Bou Arréridj, vendredi soir au stade du 20-Août 1955 de Bordj Bou Arréridj. En 8es de finale, le MC Oran ira défier le RC Relizane à domicile, selon le programme de la Ligue professionnelle de football. Le tour préliminaire se poursuivra mardi prochain avec le déroulement des trois autres rencontres, avant l'entame des 8es de finale prévus les 30 avril et 8 mai et qui seront dominés par le derby algérois USMA - MCA. La Coupe de la Ligue est la compétition relancée exceptionnellement cette saison en remplacement de la coupe d'Algérie de football, annulée à cause de la pandémie de coronavirus.