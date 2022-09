Le premier responsable technique du MC Oran, Omar Belatoui, a fini par dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, en opérant la radioscopie de la défaite concédée par ses poulains face au «Monstre» algérois du CR Belouizdad (0-2), en match avancé de la 3e journée du championnat de Ligue 1. En cassant la baraque, Belatoui a, tout en étant rassurant lorsqu'il a déclaré que «nous allons trouver des solutions appropriées pour nous sortir de cette situation», a appelé «à l'union et à la conjugaison des efforts». Jusque-là, rien ne sort de l'ordinaire en tenant ces propos. Seulement, le coach a, dans une déclaration laconique et ingénieuse, résumé toute la situation qui prévaut au club l'ayant enfanté et paradoxalement fait implicitement état d'une «situation grave» le couvant, sans pour autant juger utile de s'approfondir dans son sujet. «Le club, qui a besoin du soutien de tous, est divisé, il y a beaucoup de parties derrière le club», a-t-il déclaré alors que, a-t-il ajouté, «le club et la direction sont en place». Ce n'est pas tout. Belatoui, faisant part de sa détermination d'aller de l'avant en reconstituant le groupe a ponctué ses dires par un appel explicite et cru qu'il a dressé, sans les nommer, à l'encontre des détracteurs du club. «Qu'ils nous laissent travailler à notre aise car le club est doté de jeunes», a-t-il fini par dire. Telles sont les déclarations phares ayant émané d'un entraîneur qui a très mal dissimulé sa déception face à l'échec de ses poulains. En effet, le club phare de l'Ouest, le MC Oran, a perdu son périple algérois en affrontant le club zen de Laâkiba, le CR Belouizdad. Si ce dernier continue son ascension en signant une victoire de plus, les poulains de Belatoui ont concédé une logique défaite, certes amère, compte tenu qu'il s'agit du début du championnat où les joueurs sont censés faire preuve d'une certaine ferveur et une hargne ne serait -ce qu'en faisant montre du côté biceps et de la course acharnée contre la réalisation d'une démonstration de force, aussi petite soit-elle. Chez les poulains de Belatoui, tout le contraire s'est produit. Le vouloir y était, mais la force de frappe était grandement absente. Omar Belatoui reconnaîtra d'ailleurs les points faibles de ses protégés en déclarant à la fin de cette rude rencontre que «le côté physique nous manque», ajoutant que «nous aurions pu concrétiser un résultat positif, mais nous manquons de fraîcheur». Aussi, la défaite de mardi a, une fois de plus, donné gain de cause au coach Kinane, ayant assumé à lui seul la préparation de l'intersaison dans des conditions indignes d'un club professionnel. Il n'a d'ailleurs rien trouvé de mieux à faire que d'élire le terrain du centre équestre d'Es Senia afin d'y lancer les premières séances d'entraînement. De plus, durant toute la préparation, l'enfant de Cité Petit n'a eu de cesse à crier haut et fort que «la préparation physique est d'autant plus primordiale que le recrutement du préparateur physique s'impose». Coup d'épée dans l'eau. Ses cris de détresse n'ont eu ni aucun effet ni encore moins d'écho. Omar Belatoui, dira lui aussi à l'issue du match CRB-MCO que «nous allons nous améliorer sur le côté physique», expliquant que «nous étions impuissants devant une équipe dont les joueurs sont dotés des automatismes mieux que la nôtre». Il a ajouté que «la prochaine rencontre nous servira d'opportunité pour améliorer notre côté physique». Au passage, il a expliqué que «notre équipe a traversé une rude situation». Appelé à rescousse en tant qu'enfant du «pays» et produit du club, le coach du club ne trouve plus les mots pour dépeindre cette série de débâcles aussi bien à domicile (match nul face au NC Magra au stade Zabana) qu'à l'extérieur en fléchissant lors de leurs deux sorties dans l'Algérois (RCA et CRB), que de positiver en estimant que ses joueurs ont disputé «de grandes rencontres». D'ailleurs, il dira que «les joueurs ont fait ce qu'il fallait faire en accomplissant leur devoir», soulignant que «ces rencontres nous serviront pour tirer les enseignements et mieux connaître le groupe». Autrement dit, le coach est en face d'une véritable problématique pour laquelle il est appelé à apporter des solutions rapides sinon pourquoi pas refonder de bout en bout l'ossature de la composante de son équipe en procédant à «une véritable révolution» compte tenu des manques qu'il a relevés notamment dans l'important compartiment offensif ayant pour mission d'exciter l'attaque. Plus que conscient de cette lacune perceptible de visu, Omar Belatoui dira que «sur le plan de constitution de jeu; nous manquons de meneur de jeu». S'engageant à faire preuve d'abnégation infaillible vis-à-vis du club, il a affirmé que «nous corrigerons les erreurs relevées, aussi bien du côté technique que tactique». En vrac, le coach des Rouge et Blanc a fait état d'une liste des déboires qu'a traversés le club durant le mercato estival, à savoir la venue de certains joueurs, leur départ, le doute installé, la difficulté rencontrée dans la qualification des joueurs, en plus d'autres problèmes. «Tout cela a entravé les joueurs dans leur concentration», a-t-il déploré.