Moins d'une semaine après son installation à la tête de la barre technique du MC Oran, le coach des Hamraoua, Omar Belatoui, enchaîne les rudes épreuves. Le rendez-vous l'attendant, aujourd'hui, n'est pas des moindres. Il s'agit de la rencontre devant opposer son team face au triple champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad, à partir de 16h30 au stade du 20-Août d'Alger, en match avancé de la 3e journée du championnat de Ligue 1. Il est vrai que le football n'est pas une science exacte, il en est tout de même aussi vrai que les grands clubs se valent par leurs consécrations, le niveau de leur préparation mais surtout la stabilité marquant aussi bien l'administration que le staff technique. Pour preuve, le club belouizdadi, en prenant en compte l'ambiance confiante le marquant, s'en est sorti avec trois titres de suite pendant que le club d'El Hamri est comme s'il est consigné dans une tourmente sans fin, finissant difficilement le championnat. Mais aucun n'ignore que les clubs de notoriété se font très souvent accrochés par ces équipes trépignées. Devant toute cette spéculation, les grands enjeux sont encore loin étant donné que le championnat n'est qu'à son début. Tout de même, une question est en droit d'être posée: comment va-t-on affronter cet «ogre» algérois, qui s'est offert les meilleures conditions, à savoir le luxe d'enrôler les meilleurs joueurs, la meilleure préparation, alors que le MC Oran a, pendant tout ce temps là, vacillé dans l'incertitude? D'autant plus qu'il n'est un secret pour personne, les Hamraoua ont vécu la plus dure intersaison de leur existence, en plus du climat général défavorable lui ayant fait des tours, avec un début boiteux du championnat, qui n'a pas abouti à des concrétisations palpables sur le plan des résultats et de la qualité du jeu. Dans la première journée, le MC Oran s'est incliné devant le RC Arba. Il en est de même à domicile en se retrouvant devant le fait accompli, un score de parité leur a été imposé par les joueurs de NC Magra. Or, les enfants de Laâkiba ont parfaitement entamé le championnat en disputant les deux premiers matchs ayant été sanctionnés par deux victoires. Face à tous ces calculs, Omar Belatoui n'est certes pas responsable de ce début bancal. Cependant, il a hérité d'une situation pour laquelle il est responsable quant à redresser la barre. Quel sera donc son mot à dire? En attendant la réponse à cette question, Belatoui estime «positif le score de parité concrétisé lors du dernier match!» En fait, le coach veut tout simplement positiver étant donné qu'il n'est ni défaitiste ni fataliste. Car, tout le monde sait qu'un match qui se termine au score de parité à domicile est un match «nul», perdu. Sinon comment interpréter le fait que Belatoui redouble de «férocité» en affûtant les «armes» de ses poulains pour bien disputer ce virage, question de faire valoir les atouts de ses joueurs, en plus de forcer le déclic? Ne l'exprimant pas explicitement, Belatoui est comme tous les entraîneurs du monde entier: il ambitionne de gagner des points, rivaliser avec les grands clubs et faire preuve de la notoriété de ses poulains. De plus, il s'agit d'affronter le leader, en l'occurrence le Chabab Belouizdad. Il en est de même pour des joueurs hargneux convaincus de leurs potentialités. C'est le cas de l'attaquant, Mourad Benayad. Ce jeune talent est bien partant pour disputer une belle rencontre sachant à l'avance que les chances sont égales dès que l'arbitre annonce le coup d'envoi du match. «Nous ferons de notre mieux pour réaliser une bon résultat», a-t-il dit, balayant le trébuchement du MC Oran lors de la dernière rencontre face au NC Magra.