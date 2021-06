Le MCBOS, leader incontesté du Groupe Ouest, a officiellement composté son billet pour les play-offs donnant accès à la Ligue 1, après sa victoire en déplacement chez le SC Aïn Defla (1-2). Grâce à cette précieuse victoire, le MCBOS a porté son capital-points à 47 unités, soit sept longueurs d'avance sur son poursuivant direct, le CRT, faisant que ce dernier ne puisse plus le rattraper, même s'il venait à perdre ses deux derniers matchs. Le CRT qui espérait rester en course pour les play-offs est revenu bredouille de son déplacement à Aïn Ouessara face au CRB (2-1). Dans la lutte pour le maintien, et après l'OM Arzew, déjà relégué, il semble que l'US Remchi est pratiquement descendue en palier inférieur, après son nul à domicile contre l'IRB El Kerma (0-0), surtout que son revers a coïncidé avec les précieuses victoires de certains concurrents directs pour le maintien, notamment, le CRB Ain Ouessara et le RCB Oued Rhiou, ayant battu respectivement le CR Témouchent (2-1) et l'OM Arzew (2-1). Même coup de tonnerre dans le Groupe Centre où le leader JSM Béjaïa s'est incliné (2-0) chez le WA Boufarik, permettant ainsi au RC Arba de le rejoindre à la première place avec 37 points, après sa précieuse victoire en déplacement chez le WR M'sila (0-1). Un duo de tête, suivi de très près par les Crabes du MO Béjaïa, ayant porté leur capital-points à 35 unités après la courte mais importante victoire à domicile contre l'IB Lakhdaria. Ce qui promet une fin de championnat très disputée entre ce trio pour l'unique billet qualificatif aux play-offs. Dans le bas du tableau, c'est l'USM El Harrach qui a réalisé la meilleure affaire, en assurant définitivement son maintien après sa victoire (1-0) chez la lanterne rouge, l'USM Blida, alors que le RC Kouba et l'Etoile de Ben Aknoun, qui ont tous les deux gagné, respectivement contre le CR Béni-Thour (2-1) et l'Amel Boussaâda (1-0) auront encore besoin d'un point chacun pour être sûrs d'éviter le purgatoire. Un objectif qui cependant semble réalisable pour ces deux clubs, surtout qu'il reste encore deux matchs à jouer avant le tomber de rideau. Enfin, dans le Groupe Est, les trois premiers au classement: l'HB Chelghoum Laïd, l'USM Annaba et l'US Chaouïa ont été tenus en échec, lors de cette 20e journée, ce qui a maintenu le statu quo. En effet, le leader HBCL s'est contenté d'un nul vierge chez l'AS Khroub, et aucun parmi ses deux poursuivants, l'USMAn et l'USC n'en a profité, alors que ces deux clubs étaient confrontés dans un duel direct. En effet, ce dernier s'est finalement soldé par un nul (1-1), un résultat nul qui arrange beaucoup plus l'HBCL qui conserve ses deux points d'avance sur Annaba. Dans le bas du tableau, le DRB Tadjenanet a officiellement rejoint le MSP Batna en palier inférieur, après sa défaite à domicile contre le MO Constantine (2-4), alors que la lutte s'annonce acharnée lors des deux dernières journées, entre le MC El Eulma, le CRB Ouled Djellal et l'AS Khroub, pour désigner les deux autres formations, qui les accompagneront au purgatoire. R. S.