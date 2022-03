Le MC Alger, voudrait bien rester à l'affût du leader, le CR Belouizdad, en tentant de battre à domicile, le deuxième rélégable le RC Relizane au moment où les mal classés tenteront de s'éloigner le plus que possible de la zone rouge et ce, à l'occasion de la 21e journée, prévue durant 3 jours, soit de vendredi à dimanche.

Auteur de trois succès de rang, dont le dernier décroché chez la lanterne rouge le WA Tlemcen (2-0), Le MCA veut bien rester sur cette dynamique des bons résultats, suite à ses trois dernières victoires en recevant une équipe de Relizane largement à sa portée.

Or, il se trouve que le RCR n'a, pour ainsi dire, rien à perdre, en jouant hors de ses bases, pour tenter de créer des problèmes aux joueurs algérois.

De son côté, la JS Kabylie (3e, 35 pts), qui, elle aussi, reste sur une dynamique des bons résultats, tentera de confirmer sa très grande forme, mais en se déplaçant à l'Arba pour y rencontrer le RCA Arba (10e, 25 pts). En tout les cas, les joueurs de la JSK tenteront de saisir l'occasion des problèmes que traversent le RCR avec la dernière grève des joueurs mardi, pour arracher une victoire. Les Canaris devront impérativement revenir avec un bon résultat de l'Arba pour espérer préserver leur position sur le podium, alors que le RCA ne jure que par la victoire pour s'éloigner davantage de la zone rouge.

De son côté, l'USM Alger (4e, 34 pts), qui traverse une zone de turbulences, se rendra au sud du pays pour essayer de ramener un bon résultat face à l'US Biskra (8e, 32 pts), troisième meilleure équipe à

domicile (25 points pris sur 30 possibles, ndlr).

Dans le bas du tableau, le NC Magra (12e, 23 pts), qui aligne trois succès de rang, effectuera un déplacement périlleux à Alger pour affronter le Paradou AC (6e, 33 pts), qui veut se racheter de son dernier échec face au leader (2-0).

Le NA Hussein Dey (14e, 17 pts) n'aura plus droit à l'erreur s'il veut poursuivre sa mission de sauvetage, en accueillant l'ASO Chlef (11e, 24 pts), battue dimanche chez elle par l'ES Sétif (0-1).

Le Nasria, dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur Mohamed Mekhazni, doit impérativement améliorer ses statistiques à la maison pour espérer assurer son maintien, avec un maigre bilan de 9 points décrochés sur 27 possibles. La lanterne rouge le WA Tlemcen (18e, 10 pts), aura la mission délicate à Constantine de tenter de gagner face au CSC après quatre matchs de disette.

Enfin à noter que cette journée sera tronquée de trois matchs: Olympique Médéa - CR Belouizdad, ES Sétif - MC Oran, et JS Saoura - HB Chelghoum-Laïd, reportés à une date ultérieure en raison de l'engagement du CRB, l'ESS, et la JSS en compétitions africaines interclubs.

R.S.