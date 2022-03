Le MC Alger, auteur d'un match nul en déplacement dans le derby face au Paradou AC (1-1), a préservé sa position de dauphin, à l'occasion de la 23e journée du championnat de Ligue 1 de football, clôturée lundi et marquée également par le faux pas à domicile de la JS Saoura. L'actuel meilleur buteur du championnat et capitaine du Mouloudia, Samy Frioui a signé son 15e but de la saison sur penalty (76e), répondant à l'ouverture du score des «Académiciens» de Bouzok (55e). En dépit de ce point décroché en déplacement, le MCA enchaîne un troisième match de suite sans victoire, et devra impérativement relever la tête s'il veut terminer sur le podium. De son côté, le PAC enregistre un coup d'arrêt après deux succès de rang. Au stade du 20-Août 1955 de Bechar, la JS Saoura a raté une belle occasion de s'emparer de la position de dauphin, en se faisant accrocher en fin de match par l'ASO Chlef (2-2), alors qu'elle menait au score jusqu'à la 81e minute de jeu. Alors que la JSS croyait faire l'essentiel en menant grâce à 2 réalisations signées par le défenseur chélifien Zahzouh (10e), qui a trompé son propre gardien et la nouvelle recrue hivernale Adrar (60e), les Chélifiens sont revenus de loin en fin de match en marquant par Souibaâ (81e) et Lit (89e). Au sud du pays, la JS Kabylie a confirmé sa forme olympienne en s'imposant sur le terrain de l'US Biskra (1-0), grâce à un nouveau but de l'attaquant burkinabè Mohamed Lamine Ouattara (16e), arrivé durant le mercato hivernal. Si la JSK enchaîne un sixième match sans défaite et se positionne d'ores et déjà pour une place sur le podium, l'USB est en train de marquer le pas en concédant un troisième revers de suite. Le meilleur buteur de l'USB Hicham Mokhtar a raté un penalty, exécuté en deux fois (28e). Ce match a été marqué par l'expulsion de l'entraîneur tunisien de la JSK Ammar Souayah en première période. Il s'agit de la deuxième défaite concédée par l'USB à domicile, après celle face au CR Belouizdad (0-1) en phase aller. Dans les autres principales rencontres de la 23e journée, le CR Belouizdad a fait un pas supplémentaire vers le titre en s'imposant dans le derby face au NA Hussein Dey (5-3), grâce notamment à un triplé de Karim Aribi. Un succès qui permet au Chabab de porter à sept longueurs l'écart avec son poursuivant direct le MCA, avec deux matchs en plus à disputer. L'ES Sétif a essuyé une surprenante défaite à domicile face au NC Magra (0-2). Il s'agit du deuxième revers de rang pour l'Entente qui fait plisser le club à la 8e place au classement. Rien ne va plus à l'USM Alger, qui a enchaîné un cinquième match sans victoire, en se faisant accrocher dans son antre d'Omar-Hamadi de Bologhine par le HB Chelghoum-Laïd (1-1). En revanche, le CS Constantine, a confirmé son redressement sous la houlette du nouvel entraîneur Kheïreddine Madoui, en écrasant à la maison, l'un des relégables, le RC Relizane (4-0). La 24e journée se jouera jeudi et vendredi, et sera tronquée de trois rencontres: CR Belouizdad-RC Arba, MC Oran-JS Saoura, et WA Tlemcen-ES Sétif.