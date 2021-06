La victoire du MC Alger contre le leader, l'ES Sétif (3-2), lundi dernier, permet, d'une part, aux Vert et Rouge de remonter au classement et d'être aux aguets par rapport aux quatre premiers classés en championnat de la Ligue 1, dont le CR Belouizdad qui a un match en retard face à la JSK et qui est à 6 points derrière l'Entente. Et c'est donc le championnat et la course aux premières places qui est relancée, d'autant que la JS Kabylie est 7e en compagnie de l'USMA, mais avec 3 matchs en retard, pour les «Canaris». Et du côté du Mouloudia d'Alger, cette victoire, arrachée dans la douleur après avoir été mené au score, a redonné espoir aussi bien aux joueurs, staffs et dirigeants, qu'aux fans du club pour bien terminer le championnat avec un titre et ainsi bien fêter le Centenaire de ce club aussi historique que prestigieux. En l'absence du coach principal, Nabil Neghiz, suspendu pour contestation de décision de l'arbitre du match contre la JS Saoura, l'entraîneur adjoint du MCA, Sabar Bensmain, qui a secondé Babouche sur le banc le précise trés bien en ces termes: «Notre équipe a prouvé qu'elle a du caractère. Le but refusé par l'arbitre (Boukhalfa, ndlr), a été une source de motivation et c'est ce qui explique qu'on est revenu sur le terrain déterminés à gagner le match.» Le même technicien souligne que «ce résultat est la confirmation du résultat face au PAC», mais il fait bien remarquer qu'«il faut garder les pieds sur terre, car il reste beaucoup à faire». D'ailleurs, au passage, avec ce match contre l'ES Sétif, le coach Neghiz a donc purgé sa suspension et il sera de retour sur le banc des Vert et Rouge dès le prochain match contre l'AS Ain M'lila en déplacement, demain. Hachoud, qui a marqué son 100e but, verse dans le même ordre d'idées en déclarant, entre autres, en fin de partie: «On a confiance en nous et maintenant, il faut retrouver l'âme de l'équipe et ceci ne peut se faire qu'en s'unissant. On doit remonter la pente et continuer sur la voie du bonheur.» A la faveur de cette victoire, le Doyen se hisse à la 5e place au classement avec 45 points, alors que l'Entente reste leader avec 56 unités, à six longueurs de ses poursuivants directs: le CR Belouizdad et la JS Saoura. Le Chabab compte un match en moins à disputer à domicile face à la JS Kabylie. Ainsi, si le MCA, a donc permis de relancer le championnat pour les premières places du podium, ainsi que les places pour les compétitions continentales et régionales, il y a lieu de noter également, qu'en bas du tableau, ça bouge aussi. En effet, les deux relégables: l'USM Bel Abbès et le CABB Arréridj, se sont imposés, respectivement, devant l'US Biskra et l'ASO Chlef, sur le même score (1-0). Ce qui leur permet de poursuivre leur mission de sauvetage en toute sérénité. Il reste donc 33 points à négocier avec les 11 matchs restants, dans ce championnat de la Ligue 1 et c'est donc environ neuf clubs, qui pourront théoriquement et mathématiquement se retrouver en tête du classement. Ce qui montre que la lutte pour les premières places est bien relancée et que le moindre point perdu, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, pourrait s'avérer décisif lors du décompte final. De l'Olympique de Médèa (9e avec 41 points au leader, l'ES Sétif avec 56 points) sept clubs, à savoir la JSS, le CRB, le MCO, le MCA, le CSC, l'USMA et surtout la JSK, ont tous une chance de terminer parmi le trio de tête. D'ailleurs, la prochaine journée, demain, doit connaître une petite décantation en théorie par rapport à quelques clubs en haut du tableau. En effet, on s'attend à des luttes acharnées sur les terrains avec ces chocs ESS-CSC, JSS-JSK, ASO-MCO, sans oublier ASAM-MCA et CRB-JSS...