Ce qu'il s'est passé à Bechar avec les supporters du Mouloudia d'Alger, venus encourager leurs joueurs à l'entame du championnat d'Algérie de Ligue 1 professionnelle, constitue une véritable «alerte» aux responsables concernés. Munis de leurs billets d'accès au stade et ayant trouvé les portes de cette infrastructure de la Saoura fermées, les fans ont forcé ces portes pour rentrer au moment où se jouait le match des U21. Et consécutivement à cet acte, ce match a été interrompu pour quelques minutes avant de reprendre son cours. Mais, auparavant les 3000 fans mouloudéens se sont donc présentés devant ces portes fermées avant de s'accrocher avec les forces de l'ordre. Des supporters du Mouloudia se sont organisés de sorte à ce qu'ils se rejoignent au fur et à mesure, à partir des lieux de départ des bus réservés au voyage parkés à Bab El Oued, El Kettani, Bir Khadem, Baraki, Birtouta, Boufarik et Blida. Le prix du voyage était de 3500 DA. En arrivant à Bechar, après un très long voyage et toutes ses contraintes, les fans des Vert et Rouge ont sillonné les rues de la ville dans un cortège de voitures et klaxons, chants dans la perspective de rentrer au stade aux environs de 18h. Ainsi, et après une belle ambiance, les fans se présentent alors devant les portes du stade, mais celles-ci sont fermées. Les supporters des Vert et Rouge se regroupent alors devant les portes attendant leur ouverture pour y accéder avec leurs billets (250 DA l'unité) en poche. Mais, selon les échos sur place, les forces de police n'ont pas apprécié cet attroupement des supporters. Et petit à petit, les esprits se sont échauffés au moment où les supporters du Mouloudia ont compris que les services d'ordre voulaient les expulser et ont donc réagi en s'accrochant avec la police. La réaction des fans du MCA s'est faite avec les moyens qu'ils avaient en main et dans les poches, à savoir des jets de fumigènes puis par la suite des jets de pierres. Et dans cette confusion, certains supporters du Mouloudia en ont profité pour rejoindre les gradins. D'autres, par contre, n'ont pu y accéder. Et c'est ce qui a fait que la rencontre n'a débuté qu'avec une vingtaine de minutes de retard, en présence du président du MC Alger, Hadj Redjem qui se trouvait dans la tribune officielle. Sur le terrain, les joueurs du MCA ont bien tenu face à des joueurs de la Saoura décidés à ne point rater ce premier match. Le gardien de but Chaal a été très sollicité durant toute la première mi-temps, avant qu'il ne cède à trois minutes de la pause, à la suite d'un but signé Mellal (42'). Et c'est sur ce court score d'un but à zéro que les deux équipes rejoignent les vestiaires. Après la pause, les Vert et Rouge ont tenté de revenir à la marque, en vain. Bataillant pour égaliser, les joueurs du MCA n'ont pu trouver la faille dans une défense adverse bien regroupée autour de Khelif et Baâziz. Par la suite, et alors qu'on jouait la 76' minute de jeu, l'arbitre Ghorbal siffle un penalty au profit d'un joueur de la Saoura. Mellal récidive et marque alors le deuxième but pour la JS Saoura (77'). Ce second but a carrément découragé les joueurs du Mouloudia qui se sont dépensés sur le plan physique. Et finalement, les Vert et Rouge terminent ce premier match par une défaite. Et en dépit de ce faux pas, les fans du Mouloudia ont tout de même applaudi les joueurs pour les efforts qu'ils ont déployés afin d'enregistrer un bon résultat...