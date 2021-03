Le MC Alger, qui compte encore quatre matchs en retard et qui reste bloqué au 12e rang avec 22 points, compte bien exploiter son match en retard de la 13e journée prévu, aujourd'hui, en recevant l'ASO Chlef pour améliorer son classement et pourquoi pas rejoindre le trio coleader l'ES Sétif, la JS Saoura et le MC Oran en tête du classement. Mais pour y parvenir, l'équipe des Vert et Rouge doit réaliser un sans-faute, soit gagner ses quatre matchs en retard. Mais, il faut toujours se méfier d'une «bête blessée», car l'ASO pourrait poser des problèmes au Mouloudia dans la mesure où les joueurs veulent quitter cette 13e place qu'ils partagent avec le WA Tlemcen et s'éloigner de la zone rouge. Le Mouloudia reste sur un probant match nul dans son derby contre l'USM Alger (2-2) au cours duquel les joueurs du coach Amrani sont revenus par deux fois au score. Ce qui a d'ailleurs fait réagir le coach adjoint des Vert et Rouge Lotfi Amrouche qui s'est enorgueilli en déclarant: «Revenir dans le score à deux reprises prouve la force mentale du MCA.» Amrouche a estimé alors qu'«on a bien joué surtout sur le plan organisationnel. Il y avait un fond de jeu, de la grinta et la force mentale». Versant dans ce même ordre d'idées de la satisfaction, le coach Abdelkader Amrani a déclaré: «Mon équipe a montré qu'elle a du caractère. On a quelques regrets dans ce derby car il y avait bien de la place pour gagner», fait-il remarquer. Avant d'ajouter: «Maintenant on doit tourner la page et se pencher sur le match de l'ASO qu'on doit gagner vaille, que vaille, pour renouer avec les victoires et aussi préparer le coach contre le Zamalek.» En effet, l'équipe drivée par Amrani traverse une crise des victoires puisqu'elle n'a point enregistré le moindre succès depuis sept journées. Ce qui explique la pression qui se pose sur les épaules des joueurs et surtout du coach qui sont bien fustigés par les fans des Vert et Rouge. Pour booster les joueurs, la direction du club a promis de leur octroyer un salaire cette semaine. Comme si un salaire est devenu une sorte de «prime», alors que c'est un droit inaliénable pour tout joueur professionnel. Pendant ce temps, le président du conseil d'administration du MCA, l'indétrônable Abdennacer Almas est en train de négocier avec des joueurs pour assurer un bon mercato afin de terminer la saison ne serait-ce qu'avec un titre pour célébrer le centenaire du club. De plus et à la suite de la pression des supporters du MCA pour évincer le coach Abdelkader Amrani, Almas persiste et signe: «Il ne bougera pas du MC Alger.» Et justement à propos de ce match contre l'ASO, le coach des Vert et Rouge interpelle ses joueurs.

«Gardez cette force à de caractère» leur a-t-il lancé. «Je veux vous voir dans les prochains matchs comme face à l'USMA. Il faut maintenir ce même état d'esprit pour provoquer le déclic en championnat et renouer avec les victoires. Je sais que vous êtes capables», a affirmé le coach du MCA. Encore faut-il aussi préciser que les responsables de l'équipe ont demandé le report de ce match contre Chlef à la Ligue de football pour la deuxième fois, mais celle-ci a répondu par la négative.

«Quand on a contacté le secrétaire de la Ligue pour avoir une réponse à cette deuxième demande, il a répondu qu'entre l'ASO et le Zamalek il y a 72 heures, ce qui est largement suffisant pour récupérer avant le match de la phase de poules», a indiqué le président Almas tout en déclarant: «Déçus, car on voulait ce report pour bien représenter l'Algérie dans notre prochain match du 3 avril et pour que le groupe ne se concentre que sur ce match», a conclu le président du conseil d'administration du MCA.