Le MC Alger vainqueur devant le NC Magra (2-1) a profité de la défaite de l'USM Alger face au RC Arba (0-2), pour remonter provisoirement à la 2e place du classement de la Ligue 1 de football algérienne, alors que dans le bas du tableau le NA Hussein Dey s'est extirpé de la zone de relégation après sa précieuse victoire contre le HB Chelghoum-Laïd (2-1), à l'occasion de la 19e journée entamée mardi et qui se poursuivra jusqu'à aujourd'hui. Le MCA (33 pts), qui compte encore un match en retard, s'est imposé grâce au doublé de son buteur Samy Frioui (28e, 72e) et rejoint provisoirement l'USM Alger et Paradou AC, grands perdants de cette journée. Le Paradou AC a raté une belle occasion de s'emparer provisoirement de la position de dauphin, en concédant le point du match nul à domicile face au MC Oran (0-0). Le MCO commence à retrouver des couleurs sous la houlette du nouvel entraîneur, Abdelkader Amrani, quelques jours après la victoire décrochée au stade Ahmed-Zabana face au CS Constantine (2-1). L'USM Alger, qui surfait pourtant sur une belle série de 9 matchs sans défaite, a concédé un véritable coup d'arrêt, en concédant un surprenant revers en déplacement face au nouveau promu le RC Arba (0-2). Le club algérois a buté sur une accrocheuse formation de l'Arba qui en voulait tellement, afin de s'éloigner de la zone rouge. Le nouvel entraîneur serbe de l'USMA Zlatko Krmpotic concède déjà sa première défaite, après avoir réussi ses débuts sur le banc des Rouge et Noir, en remportant difficilement vendredi le derby face au NA Hussein Dey (1-0). En bas du tableau, celui-ci a réalisé une excellente opération, en l'emportant à domicile face à un concurrent direct pour le maintien le HB Chelghoum-Laïd (2-1). Une victoire à «six points» qui permet au Nasria de céder la 15e place, synonyme de relégation, à son adversaire du jour. Les Sang et Or mettent fin à une mauvaise série de 6 matchs sans victoire, dont 5 revers de rang. L'Olympique Médéa ne relève plus la tête, et s'offre un triste record de 12 défaites de rang, une première dans l'histoire de la Ligue 1 professionnelle. Les coéquipiers de Sid Ali Lakroum ont chuté cette fois-ci dans leur antre d'Imam-Lyes face à l'ASO Chlef (1-2). Le club phare du Titteri aura besoin d'une véritable «révolution» pour essayer de sortir la tête de l'eau et amorcer sa mission de sauvetage. Les Chélifiens, quant à eux, confirment leur regain de forme, et parviennent à enchaîner un quatrième match sans défaite, ce qui leur a permis d'occuper la moitié du tableau. La lanterne rouge le WA Tlemcen continue de manger son pain noir, en se faisant accrocher à domicile par le RC Relizane (0-0). Avec 10 points au compteur, le Wydad aura du mal à assurer son maintien parmi l'élite. Le Rapid revient, de son côté, avec un bon résultat, après avoir aligné quatre défaites de suite. Cette 19e journée s'est poursuivie, hier soir, avec le déroulement de l'affiche entre l'ES Sétif et la JS Kabylie, suivie aujourd'hui, par CS Constantine - CR Belouizdad (14h30). Le derby du sud JS Saoura-US Biskra a été reporté à une date ultérieure.