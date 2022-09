Après la défaite enregistrée lors de la première journée du Championnat national de la nouvelle saison 2022-2023 à Bechar, face à la JS Saoura, le Mouloudia d'Alger a été tenu en échec, au stade de Rouiba par une bonne équipe de l'US Biskra (0-0). Ce semi-échec, à domicile, semble annoncer un début de crise au sein du Mouloudia d'Alger. D'ailleurs, l'adversaire du jour des Vert et Rouge, à savoir l'USB, commence véritablement à être «la bête noire» de l'équipe algéroise. Un petit coup d'oeil au récent historique des matchs entre les deux formations fait ressortir que les Biskris viennent d'enregistrer leur troisième match nul à Alger face au MCA. En effet, les Vert et Rouge ont été tenus en échec lors de leurs derniers matchs au stade du 5-Juillet et, avant-hier, c'était le 3e match nul qu'ils ont enregistré face à une superbe équipe de l'USB. Lors des deux dernières rencontres entre les deux formations, avant celui d'avant-hier, les joueurs de l'USB avaient réussi deux nuls sur le même score (1-1). Encore faut-il se rappeler, juste, que la saison passée, les gars de Biskra menaient au score avant que Abderrahmane Hachoud ne réussisse à égaliser dans les ultimes minutes du jeu. Et avant-hier, les fans des Vert et Rouge ne s'attendaient vraiment pas à ce scénario, dans la mesure où le coach Faruk Hadzibegic a insisté auprès des joueurs en leur tenant un discours où, il les met devant leurs responsabilités pour tenter de gagner ce premier match à domicile. Si les joueurs et leur coach ont bénéficié des circonstances atténuantes pour leur premier déplacement très difficile à Bechar, avant-hier, aucune excuse ne justifie un tel semi-échec. Aujourd'hui, le président Hadj Rdjem qui a, d'ailleurs, quitté le terrain avant la fin du match, et ses collaborateurs, sont sous pression alors que le coach Hadzibegic se retrouve vraiment sur un siège véritablement éjectable. Il est tout aussi utile de rappeler également, que le staff technique a eu les joueurs qu'il voulait durant la période du mercato d'intersaison en dépensant des sommes faramineuses. Et le premier résultat à domicile fait froid dans le dos des Vert et Rouge. Car la valeur de l'effectif du coach de l'US Biskra, Chérif Hadjar, ne vaut vraiment rien face à celui du très riche bailleur de fonds du Mouloudia d'Alger, à savoir, la Sonatrach. Et en dépit de ce déséquilibre aussi bien en matière d'effectif qu'en matière de finances, les joueurs de la «modeste» formation du sud algérien, l'US Biskra, a réussi à arracher un précieux point du nul qui a vraiment semé la manique au sein de la maison du Mouloudia d'Alger. Après s'être donné les moyens, la performance sera le seul baromètre. Mais, après deux matchs disputés, le MCA n'a récolté qu'un seul malheureux point sur les six mis en jeu! Ce n'est, certes, pas gravissime, mais il va falloir se réveiller et multiplier les efforts pour que l'objectif du club, affiché par les responsables du Mouloudia, à tous les niveaux, soit celui de remporter le championnat d'Algérie et de se qualifier à une compétition continentale. Mais si le parcours reste semblable à ces deux derniers matchs, il n'y aura vraiment pas lieu de «rêver»...