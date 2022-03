Le Paradou AC a réussi une des meilleures opérations de la 22e journée de Ligue 1, en s'emparant provisoirement de la 3e place au classement général, après son précieux succès samedi chez le WA Tlemcen (3-1), au moment où le MC Alger a raté une excellente occasion de prendre temporairement la 1ère place, après s'être contenté d'un nul (0-0) à domicile contre le CS Constantine. Grâce à leur large victoire en déplacement, les Pacistes ont porté en effet leur capital à 39 points soit à seulement 3 longueurs du leader, le CR Belouizdad (43 pts), qui compte cependant 3 matchs en moins. Le nombre important de matchs en retard cumulés par le Chabab en raison de sa participation à la LDC aurait pu faire le bonheur du MC Alger, car lui procurant la possibilité de prendre provisoirement les commandes de la Ligue 1 en cas de victoire contre le CSC. Finalement, le Mouloudia s'est contenté d'un nul vierge face aux Sanafir, ce qui a fini par tout remettre en cause. Autres bonnes opérations réalisées samedi, celles des mal classés ASO Chlef et NC Magra, ayant remporté l'un comme l'autre une précieuse victoire dans la course au maintien. En effet, l'ASO s'est provisoirement hissée à la 10e place du classement, avec 30 points, après sa victoire (2-0) contre le RC Arba, que le NCM a rejoint à égalité avec 26 points, après sa victoire (2-0) contre l'O Médéa. Vendredi, en ouverture de cette 22e journée, c'est le HB Chelghoum-Laïd qui avait réalisé la meilleure affaire, en quittant la zone rouge, après sa victoire à domicile contre l'US Biskra (3-1). Un précieux succès qui lui procure deux longueurs d'avance sur le premier reléguable, le NA Hussein Dey, qui pourtant avait réussi à ramener un bon nul (0-0) de son déplacement chez le MC Oran. De son côté, le RC Relizane a plus moins bien réagi après la claque subie le week-end dernier chez le MC Alger (2-8), en imposant un nul vierge à l'USM Alger. Une nouvelle contre-performance des Algérois qui restent sur une série de 4 matchs sans victoire et surtout, 2 petits buts inscrits sur penalties lors des 7 derniers matchs. Des résultats mitigés, qui montrent on ne peut mieux que les coéquipiers du capitaine Zemmamouche traversent une mauvaise passe depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur, le Serbe Zlatko Krmpotic. Avec cet énième nul vierge, de rang, l'USMA rejoint le 3e provisoirement la JS Kabylie et la JS Saoura à la 4e place, avec 36 points pour chaque club. Les péripéties de cette 22e journée ont été tronquées de 2 matchs: JS Kabylie - JS Saoura et CR Belouizdad - ES Sétif, reportés à des dates ultérieures.

R. S.