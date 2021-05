Le MC Alger s'est largement imposé devant le NC Magra sur le score de 5 à 1 (mi-temps: 1-0), en match comptant pour la mise à jour de la 18e journée du championnat de Ligue 1 de football, disputé

vendredi soir au stade du 5 juillet 1962 (Alger). Les buts du MCA ont été inscrits par Bensaha (45'+1'), Frioui (59', 69', 78') et Bourdim (67'), alors que Bourahla (57') avait réduit le score pour le NC MAgra. À la faveur de ce succès le MC Alger (31 pts) rejoint l'USM Alger et l'AS Aïn M'lila au 7e rang du classement, alors que le NC Magra occupe la 17e place avec 16 points. Dans l'autre rencontre de mise à jour disputée ce vendredi, l'USM Alger a battu le CR Belouizdad (1-0), grâce à un but de Benchâa dans le temps additionnel (90'+4'). À l'issue de cette rencontre, le CRB reste 4e en compagnie du MC Oran avec un total de 33 pts.