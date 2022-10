Le MC Oran a réalisé une bonne opération en allant battre le HB Chelghoum Laïd (2-1), samedi dernier, en clôture de la 9e journée entamée vendredi et marquée par les succès des deux premiers le CS Constantine et le CR Belouizdad contre respectivement l'US Biskra (2-1) et le NC Magra (3-1). Le MCO qui restait sur un succès contre l'USM Alger (1-0) lors de la précédente journée, a confirmé son réveil en enchaînant avec une deuxième victoire contre la lanterne rouge grâce à deux réalisations de Benayad (18'), Senouci (48'). Une victoire qui permet aux hommes de Mourad Belatoui de se hisser à la 11e position avec 9 points en compagnie du NC Magra. En revanche, le HB Chelghoum Laïd reste bon dernier avec cette huitième défaite en neuf matchs et un petit point à son compteur. La veille, le CS Constantine a conservé sa première place au classement provisoire de la Ligue 1 algérienne de football en battant l'US Biskra (3-1), en ouverture de la 9e journée, marquée par le retentissant succès du promu l'USM Khenchela contre le MC Alger (2-0) qui lui permet de se hisser à la troisième place, alors que le champion sortant, le CR Belouizdad reste au contact de leader, après sa large victoire contre le NC Magra (3-1). De bonnes performances qui contrastent avec le désarroi de l'USM Alger, tenue en échec à domicile par la JS Saoura (1-1), alors qu'il avait fait le plus dur, en menant au score. Un semi-échec à domicile, qui relègue l'USMA à la quatrième place du classement, avec 13 points, au moment où la JSS est 13e, avec 8 points. De leur côté, le RC Arba et le Paradou AC ont effectué «des voyages réussis», ce vendredi, en ramenant un point chacun de son déplacement respectif contre l'ASO Chlef (1-1) et le MC El Bayadh (0-0). Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes, car elles restent dans le ventre mou du classement général: respectivement 7e avec 11 points, et 12e avec 8 points, alors que le RCA et l'ASO sont respectivement 5e et 9e.