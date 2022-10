La handball algérien continue de broyer du noir. La petite balle algérienne, qui a titillé par le passé le top niveau, n'arrive plus à sortir de la crise des...résultats. En témoigne, le classement des clubs algériens au dernier championnat d'Afrique des clubs champions de handball. En effet, les représentants algériens à ces joutes, l'ES Aïn Touta et le MC Alger, chez les messieurs, et le HBC El-Biar et le CF Boumerdès, chez les dames, ont déçu. Ils se sont classés respectivement, 6e et 8e au classement final, pour les deux premiers, et à la 6e et 8e place au classement final, pour les deux derniers. D'ailleurs, l'équipe d'Aïn Touta, championne d'Algérie en titre, s'est inclinée face aux Congolais de la JS Kinshasa sur le score de 23 à 27 (mi-temps: 8-14), alors que le «Doyen» a été battu par les Ivoiriens du Red Star (23-25, mi-temps: 11-16) lors de la dernière journée de ce championnat qui s'est disputé à Hammamet en Tunisie. Une triste participation en droite ligne des résultats enregistrés par la sélection algérienne féminine de handball des moins de 18 ans (U18), qui a terminé à la 32e et dernière place au Mondial de la catégorie, après s'être inclinée face à l'Uruguay 26-29 (mi-temps: 14-15), lors du match de classement disputé à Skopje (Macédoine du Nord). Entre deux revers, aucune leçon n'est tirée. Les clubs algériens payent cash l'approximation dans leur préparation. Un sport à l'agonie après avoir tant apporté à l'Algérie. Concernant les résultats finaux, la formation égyptienne d'Al-Ahly du Caire a terminé à la 3e place du 43e championnat d'Afrique des clubs champions de handball (messieurs), en battant les Tunisiens du Club Africain (30-22, mi-temps: 14-9), en match disputé, hier, à la salle de Hammamet (Tunisie). La finale de cette édition opposait, hier, les Tunisiens de l'ES Tunis aux Égyptiens du Zamalek (17h30). Il s'agit de la deuxième finale de suite entre les deux équipes en l'espace de deux semaines, après celle de la Coupe arabe des clubs remportée par l'Espérance de Tunis 29-28, et qualificative pour le Mondial des clubs (Super Globe). Chez les dames, la troisième place est revenue aux Tunisiennes du CF Moknine, hier, à Nabeul face aux Congolaises du DGSP (26-24, mi-temps: 11-10). La finale féminine, 100% angolaise, prévue à partir de 15h00, a opposé Petro Atletico au Primeiro de Agosto.