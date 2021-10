Comme il fallait s'y attendre, le match-retour de l'avant-dernier tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations féminine (CAN-2022) entre le Soudan et l'Algérie n'a pas eu lieu, hier. En effet, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reporter cette empoignade à une date ultérieure, en raison de la situation sécuritaire qui prévaut, actuellement, au Soudan, après un coup d'Etat militaire. «Face à la récente situation politique et sur le fondement des rapports reçus des officiels du match, il s'avère que les conditions actuelles ne permettent pas d'organiser le match Soudan-Algérie, comme prévu, le mardi 26 octobre», a indiqué un courrier de l'instance continentale, reçu par la FAF. «La CAF suit de près la situation et s'efforce de faire en sorte que l'équipe visiteuse, soit la sélection nationale, et les officiels du match puissent regagner leurs pays respectifs en toute sécurité», a ajouté la même source. Le commissaire au match, la Kenyane, Tabitha Wambui Njotge, a saisi l'instance continentale sur la situation dans le pays et cette dernière a fini par officialiser le report de cette rencontre, en attendant de trancher sur ce cas dans les heures à venir. Le match risque d'être carrément annulé ou délocalisé, vers un autre pays, sachant que les protégées de Radia Fertoul l'avaient emporté au match-aller sur le score historique de (14-0) au stade Omar-Hamadi de Bologhine. En prévision de la seconde manche, elle se sont déplacées, samedi dernier, à Khartoum, et ont dû annuler la dernière séance d'entraînement d'avant match, lundi dernier, à l'heure du match (18h). Même la coutumière réunion technique n'a pas eu lieu. Cette situation, qui prend ses proportions alarmantes au Soudan, a laissé les inquiétudes planer concernant la délégation algérienne. Mais la FAF s'est montrée rassurante dans un communiqué rendu public sur son site Internet, affirmant que la délégation en question «est dans de bonnes conditions, en dépit de la situation politique qui prévaut dans ce pays frère». «Les membres de notre représentation diplomatique au Soudan avec, à leur tête, le chargé de mission Abderrahmane Saoudi et Leila Akhezroun, consul, veillent à la quiétude de nos représentants et sont en contact permanent avec les autorités algériennes, ainsi que la Fédération algérienne de football», rassure-t-elle.