La demi-finale (retour) de la coupe de la Confédération africaine (CAF) entre la JS Kabylie et les Camerounais de Coton Sport, se jouera, officiellement, le dimanche 27 juin prochain au stade du

5-Juillet d'Alger. «Dans une correspondance adressée au club, la CAF félicite la JSK pour sa qualification au carré d'as de la coupe de l'épreuve. L'instance suprême du football continental a manifesté sa préférence pour la domiciliation des demi-finales au stade du 5-Juillet, et ce, afin de garantir les meilleures conditions pour la mise en place du système VAR et pour avoir la meilleure image possible de tous les matchs de ce tour», a indiqué la JSK sur sa page officielle Facebook. La direction de la JSK a formulé une demande à la Fédération algérienne (FAF) et à l'Office du Complexe olympique (OCO), pour recevoir le Coton Sport au stade du 5-Juillet. «La direction du club a finalisé toutes les démarches auprès des responsables de la FAF et du stade du 5-Juillet, lesquels ont répondu favorablement à notre demande relative à la domiciliation du match des demi-finales face au club camerounais de Coton Sport au stade du 5-Juillet», conclut le communiqué, sans préciser l'horaire du coup d'envoi de la rencontre. Avant la seconde manche à domicile, les joueurs de l'entraîneur français, Denis Lavagne, joueront la première manche le dimanche 20 juin au stade de Garoua.