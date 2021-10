La Fédération de football des Comores (FFC) a annulé le stage d'octobre de son équipe nationale qui n'affrontera donc pas la sélection algérienne A' des joueurs locaux, le 9 du même mois à Oran, a annoncé l'instance fédérale. «La FFC a le regret d'annoncer l'annulation du rassemblement de l'équipe nationale qui devait se tenir du 4 au 10 octobre en Tunisie», a fait savoir l'instance faîtière du football comorien, vendredi soir, dans un communiqué. Elle évoque le «désistement» d'un adversaire «à quelques jours de la rencontre». En difficulté pour ficeler des rencontres pour les «Coelacanthes», la FFC semblait avoir trouvé, il y a quelques jours, une solution avec l'équipe A' d'Algérie, ce qu'a d'ailleurs confirmé, vendredi après-midi, la Fédération algérienne de football (FAF) à l'APS. Mais à la surprise générale, même cette rencontre n'aura finalement pas lieu. Des démarches avaient été aussi entamées depuis mi-septembre pour un stage à Tunis, ponctué par des rencontres contre la Sierra Leone et la Gambie. Mais ces dernières n'ont pas donné suite et ont préféré se retrouver à Casablanca, ce qui a chamboulé les plans de la FFC. «La Fédération et le staff de l'équipe nationale consacrent dès à présent toute leur énergie à préparer le rassemblement du mois de novembre et les rencontres qui s'y tiendront», a ajouté la même source.

Les Comores manquent donc une 2e fenêtre FIFA dans leur campagne de préparation pour la coupe d'Afrique des nations-2021, eux qui sont déjà éliminés de la course à la qualification au Mondial-2022. Les hommes d'Amir Abdou n'avaient pas pu se rassembler en juin dernier, faute d'anticipation. De son côté, la sélection algérienne de football A', composée de joueurs locaux, prépare la Coupe arabe de la FIFA-2021 au Qatar (30 novembre-18 décembre). Cette annulation vient chambouler les plans du staff technique conduit par Madjid Bougherra. Ce dernier voulait avoir plus de matchs dans les jambes pour ses joueurs, mais voilà que tout est remis à zéro.