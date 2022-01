Ce jeudi est le jour le plus attendu en ce début d'année pour les fans de la sélection algérienne de football, dans l'attente d'une qualification en 8es de finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2021), qui se déroule actuellement au Cameroun. À 17h, les Verts seront appelés à affronter la Côte d'Ivoire au complexe omnisports de Japoma à Douala.

Il faut savoir d'emblée que c'est le dernier match du groupe «E» où se trouvent également la Sierra Leone et la Guinée équatoriale qui se mesureront dans l'autre match de cette poule. Le vainqueur du match Algérie - Côte d'Ivoire assurera bien sa qualification en 8es de finale. D'ailleurs, tous les férus du football et les spécialistes qualifient cette rencontre décisive de «finale avant la lettre». Avant la journée d'aujourd'hui, l'Algérie est classée à la dernière place du classement du groupe «E» avec un seul point, alors que le leader, la Côte d'Ivoire, compte 4 points, la Guinée équatoriale est 2e avec 3 points et la Sierra Leone est 3e avec 2 points. Ce qui veut dire que pour Belmadi et ses joueurs, il est impératif de gagner face aux Ivoiriens pour espérer se qualifier aux 8es de finale.

Sur le plan de l'effectif, Belmadi dispose de l'ensemble de ses joueurs, y compris ceux qui étaient blessés, mais Bedrane et Belamri ne devraient pas disputer ce match, car revenant de blessure alors qu'Adam Ounas et Ramiz Zerrouki peuvent jouer.

Leur titularisation ou pas dépendra du coach Belmadi et son staff. Ceci dit, après les deux résultats jugés «mauvais» pour les Verts: un nul contre la Sierra Leone (0-0) et défaite contre la Guinée équatoriale (0-1), Mahrez et ses coéquipiers se doivent de relever le défi et redonner confiance aux fans des Verts, qui croient en leurs possibilités et surtout en leur abattage lors des matchs décisifs, comme celui d'aujourd'hui.

Belmadi et tous les joueurs interviewés, assurent: «Nous ferons tout pour nous qualifier au prochain tour.» Encore faut-il, justement, qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que lors du dernier match perdu contre la Guinée équatoriale où ils ont raté d'innombrables occasions de buts. Les trois lignes, défense-milieu-attaque doivent être au top pour prendre à défaut cette formation très coriace de la Côte d'Ivoire. Or, il se trouve que même du côté ivoirien, on est sûr de gagner ce match contre les Verts. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, le Français Beaumelle déclare: «Le moral est au beau fixe et j'ai le sentiment qu'on va aller loin dans cette compétition.».

Voilà donc la situation des deux sélections avant le match de cet après- midi à partir de 17 heures au stade Jopama de Douala au Cameroun, avec le grand espoir de voir les Verts poursuivre leur aventure dans cette compétition continentale pour défendre leur titre africain arraché de haute lutte en 2019 au Caire en Égypte.