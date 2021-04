La JSK sera, aujourd'hui, devant le test de vérité face à l'équipe camerounaise de Coton Sport dans une rencontre difficile comptant pour l'avant-dernière journée de la phase des groupes de la coupe de la Confédération africaine de football. Les Canaris sont devant l'obligation de faire un bon résultat après leur semi-échec à Tizi Ouzou face au club marocain du RS Berkane qui les a tenus en échec les privant ainsi de rejoindre le leader. Aujourd'hui donc, les camarades de Hamroun devront faire au moins match nul face au leader du groupe. Cette explication très difficile sera ainsi le test de vérité pour les Canaris, pour l'entraîneur Denis Lavagne et surtout pour la direction du club qui a toujours promis la qualification. L'issue de la confrontation est vitale pour la suite des choses et les Canaris semblent décidés à répondre présent quelles que soient les conditions. Pour Lavagne, le groupe est à son complet et les joueurs aptes à faire face à toute difficulté. À l'issue de la dernière séance d'entraînement effectuée, hier, sur le terrain de Coton Sport dans la ville camerounaise de Garaoua, les Kabyles n'ont eu aucun blessé. À présent, ajoute le coach, tout dépend de la capacité des Canaris à traduire sur le terrain les schémas tactiques travaillés lors des séances d'entraînement effectuées, la semaine passée, au stade du 1er-Novembre. La direction de son côté, consciente de l'enjeu de la rencontre de cet après-midi, a mis les joueurs en confiance en leur assurant une issue favorable à leur problème de salaires impayés.

À cet effet, Cherif Mellal a entamé des pourparlers avec des sponsors afin de réunir dans les meilleurs délais les financements nécessaires pour couvrir les frais des mensualités des joueurs. Des mensualités qui ont été derrière un mouvement de colère de beaucoup d'éléments qui ont entamé une grève à la veille du match face au RS Berkane comptant pour la quatrième journée de la phase des groupes de la coupe de la Confédération africaine de football. D'ailleurs, pour beaucoup de supporters, cette attitude des joueurs a été grandement derrière le mauvais score réalisé lors de cette confrontation en se privant des trois points de la victoire qui leur auraient évité la nécessité de faire un bon résultat, aujourd'hui, face au leader. Pour leur part, les supporters ont tenu à participer au travail de motivation des joueurs en remettant à Souyad, le titre de meilleur joueur du mois de mars. Ce trophée, qui a grandement motivé le joueur, a d'ailleurs été institué même symboliquement par le comité des supporters afin de motiver les joueurs. Cette volonté d'accompagner leur club dans les moments difficiles a même poussé les supporters résidant à l'étranger à lancer une cagnotte spécialement pour aider leur équipe à dépasser ses difficultés financières.

En effet, le comité de supporters de l'émigration, né il y a juste quelques semaines, a lancé une opération de dons au bénéfice de la JSK et il semblerait que l'adhésion est très large par les supporters vivant en Europe et au Canada.