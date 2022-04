Les Fédérations de football du Maroc et d'Afrique du Sud ont officiellement introduit des demandes auprès de la CAF pour accueillir les finales des deux compétitions interclubs de la faîtière du football africain, saison 2021-2022 (Ligue des Champions et Coupe de la CAF). Une délégation des experts de la CAF effectuera des visites d'inspection pour examiner les villes et les stades proposés par le Maroc et l'Afrique du Sud pour organiser les finales. La décision finale concernant le choix des deux stades qui abriteront les finales se fera après l'étude des rapports présentés par la délégation des experts de la CAF. À part le Maroc et l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria ont également déposé son dossier de candidature pour organiser les finales des deux compétitions.