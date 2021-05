Alors qu'on avait bien spéculé sur le Cameroun ou le Sénégal comme prochains adversaires de l'Equipe nationale algérienne en amical en juin prochain, la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé officiellement que les Verts affronteront le Mali, dimanche 6 juin au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h45), et la Tunisie, vendredi 11 juin au stade Hamadi Agrebi de Radès (Tunis). C'est ce qu'a effectivement annoncé samedi soir la FAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Mais avant ces deux matchs, le capitaine Riyad Mahrez et ses coéquipiers entameront leur série de matchs amicaux, face à la Mauritanie, le jeudi 3 juin prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30). Ces horaires ont été choisis pour permettre la retransmission en direct par l'ENTV.

D'ailleurs, il est important de signaler que tous ces matchs s'inscrivent dans le programme de préparation de l'Equipe nationale pour les éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 dont le coup d'envoi a été reporté de juin à septembre prochain avec les deux matchs reprogrammés pour les Verts: le premier à domicile face à Djibouti, et le second en déplacement contre le Burkina Faso.

À noter également que le Niger est l'autre pensionnaire de la poule A. Ainsi donc, la sélection algérienne disputera les quatre derniers matchs des éliminatoires en octobre et novembre prochains. Les barrages sont, quant à eux, programmés en mars 2022. À préciser en outre, que le sélectionneur national Djamel Belmadi et le nouveau président de la FAF, élu le 15 avril dernier, Amara Charaf-Eddine, ont convenu d'organiser ces matchs amicaux, à la suite justement de la décision prise par la Commission d'urgence de la CAF, en concertation avec la FIFA, de reporter le début du 2e tour éliminatoire en

raison de la pandémie de Covid-19.

Il est important de rappeler que l'Equipe nationale algérienne avait déjà disputé ses deux derniers matchs amicaux en octobre 2020. Le premier s'était déroulé face au Nigeria en Autriche (1-0), alors que le second s'est joué aux Pays-Bas face au Mexique (2-2). Quant aux spéculations sur les matchs amicaux entre l'Algérie et le Cameroun et l'Algérie face au Sénégal, il est utile d'apporter les précisions suivantes: s'agissant du match amical contre le Cameroun, il y avait certes, des discussions entre les deux parties pour organiser cette rencontre amicale après le fiasco de la première en octobre dernier annulé et remplacé par le Mexique. Seulement voilà, les deux staffs techniques ne se sont pas mis d'accord sur la date de cette rencontre prévue en Autriche.

Bill Tchato le manager du Cameroun a bien précisé à nos confrères sénégalais de Record que les Lions indomptables étaient prêts à venir jouer contre les Verts en Algérie, sauf que Belmadi voulait organiser le

2e match le 6 juin, ce qui n'arrangeait pas le staff camerounais, qui a demandé de décaler le match au 8 et jouer en Autriche ou de le déclarer de 24h, c'est-à-dire le programmer le 7 juin, afin de pouvoir se déplacer à Alger, mais Belmadi tenait à ne point changer son programme.

Et justement il se trouve que le même manager du Cameroun avait cité le Sénégal comme probable sparring-partner des Lions indomptables et voilà qu'une spéculation sur un éventuel match amical entre Algériens et Sénégalais est annoncée. Ce qui n'est pas du tout le cas.