Le leader du championnat de Ligue 1 de football le CR Belouizdad, effectuera un déplacement périlleux à l'Ouest pour défier le MC Oran, sur une courbe ascendante, alors que la course pour le podium sera disputée à distance entre plusieurs clubs, à l'occasion de la 31e journée prévue vendredi, samedi, et dimanche. Le Chabab (1e, 60 pts), qui reste sur un succès à domicile face à l'ES Sétif (1-0), est appelé à bien négocier cette sortie face à une équipe oranaise (11e, 37 pts), qui semble avoir le vent en poupe, en témoigne sa série en cours de neuf matchs sans défaite. Cette rencontre mettra aux prises deux formations aux objectifs diamétralement opposés. Si le CRB aspire à se rapprocher davantage d'un troisième titre de rang, le MCO, dirigé sur le banc par Abdelkader Amrani, devra impérativement l'emporter pour faire un pas vers le maintien. Le dauphin la JS Kabylie (2e, 54 pts), auteur de deux succès de suite, évoluera sur du velours à domicile face à la lanterne rouge le WA Tlemcen (18e, 13 pts), déjà relégué en Ligue 2 amateur. Les «Académiciens» du Paradou AC seront en appel pour défier l'US Biskra (10e, 42 pts), dont la victoire est impérative pour s'éloigner des places de relégation. De son côté, le MC Alger (5e, 49 pts), battu sans gloire dans le «big derby» face à son voisin l'USM Alger (0-1), n'a plus droit à l'erreur s'il veut refaire son retard pour une place qualificative à l'une des compétitions continentales. Les joueurs de l'entraîneur tunisien Khaled Benyahia affronteront en déplacement l'un des mal-classés: le HB Chelghoum-Laïd (11e, 37 pts), sommé de l'emporter pour ne pas hypothéquer ses chances de maintien. Battue chez le leader lors de la précédente journée, l'ASO Chlef (6e, 45 pts) aura une belle occasion de renouer avec la victoire, en accueillant le NC Magra (11e, 37 pts). Si les Chélifiens partiront largement favoris dans leur antre de Mohamed-Boumezrag, le NCM aura à coeur de créer l'exploit. Dans le bas du tableau, le RC Arba (14e, 36 pts) n'aura plus droit à l'erreur dans sa quête pour le maintien, en croisant le fer à domicile avec l'ES Sétif (9e, 43 pts). Enfin, le NA Hussein Dey (16e, 22 pts), qui a déjà mis un pied en Ligue 2, recevra le RC Relizane (17e, 16 pts) pour renouer avec la victoire et quitter l'élite avec les honneurs, même si mathématiquement le «Nasria» n'est pas encore relégué.