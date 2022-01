LLe coach national, Djamel Belmadi, serre la vis avant la confrontation, face à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, à Douala. Sachant que son équipe est condamnée à l'emporter, il a tout prévu pour atteindre cet objectif et décrocher le sésame pour les 8es de finale. «On sait que le peuple nous attend, et nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle pour le rendre heureux», a-t-il indiqué en conférence de presse. Sur place à Douala ou sur les réseaux sociaux, les Algériens se sont unis autour de leur équipe, malgré l'amertume des deux premières rencontres face à la Sierra Leone et la Guinée équatoriale.

Même le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a apporté son soutien à l'EN, après sa défaite, dimanche dernier, ce qui ne fait qu'encourager Mahrez et consorts à se donner au maximum. «En tant que capitaine de l'équipe, mon message était clair pour mes coéquipiers. Je leur ait dit qu'il faut se battre pour l'Algérie et être à la hauteur de la responsabilité placée en nous», a indiqué le joueur de Manchester City, également présent en conférence de presse. Sur le terrain, les Verts doivent se ressaisir et confirmer que ce qui s'est passé au Cameroun jusque-là, n'était qu'un accident de parcours et qu'il fallait juste reculer pour mieux sauter. Ils doivent, aussi, prouver qu'ils sont à la hauteur de leur statut de champions d'Afrique en titre et évoluer comme on aime les voir, pour faire d'une pierre plusieurs coups. Tout le monde est unanime à dire que la mission ne sera pas une sinécure face aux Éléphants ivoiriens sur une pelouse dans un état catastrophique et dans des conditions climatiques difficiles. Mais comme impossible n'est pas algérien, les protégés de Djamel Belmadi ont des atouts à faire valoir, aujourd'hui, et rendre à leurs férus, cette joie qu'ils n'aiment pas perdre. Il faudra gérer la pression de cette rencontre et corriger les lacunes constatées jusque-là. Il faudra faire avec les conditions sportives et extra sportives pour faire taire toutes ces mauvaises langues qui attendent l'EN au tournant. Tout n'est pas facile, certes, mais rien n'est impossible. Sur leurs gardes, les Algériens attendent le coup de sifflet final du duel d'aujourd'hui pour donner le coup d'envoi de grandes fêtes de liesse, si leurs joueurs répondent favorablement à leurs attentes.