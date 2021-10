Longuement attendu, l’attaquant camerounais, Tony Abdega, est enfin arrivé à Oran. Agé de 24 ans, il s’agit de la 16e recrue opérée cette année par le club de l’Ouest, le MC. S’étant engagé pour 2 saisons au MCO, il a évolué durant sa courte carrière au Apejes FC (Cameroun), au FC Yerevan (Arménie), ainsi qu’au MFK Vyskov (2e division, Tchéquie). Il est, cependant, au chômage technique depuis juillet 2019. À peine arrivé, il s’est laissé bercer par le rêve de se tailler un contrat dans un championnat européen en transitant par le club oranais. « Je suis très heureux de ma présence parmi les effectifs d’un club de stature de l’équipe oranaise en y tentant ma chance», a-t-il dit, ajoutant qu’« on m’a raconté que du bien sur cette équipe ». En revanche, a précisé le joueur : « J’ai peu d’informations sur le championnat algérien». « Mais je suis totalement prêt à faire part du groupe du club en me donnant corps et âme au club», a-t-il ajouté, précisant que « je suis confiant en mes capacités». Jusque-là, ces déclarations paraissent à la fois ordinaires et protocolaires, avant que le joueur n’affiche ses réelles intentions en donnant comme référence son compatriote, l’ex-joueur du MCO, Benia et calquer sa carrière : « Je souhaite également vivre l’histoire de Benia et que le club me serve de tremplin me permettant d’évoluer dans les plus grands championnats. » Ayant ratifié son contrat dans la nuit de lundi, Abega a été aussitôt mis sous la supervision du coach Azzedine Aït Djoudi. Ce dernier n’a pas raté l’occasion pour intégrer le joueur dans le groupe pour le voir à l’œuvre et l’évaluer sur tous les niveaux. Des sources proches du club affirment que cela « durera au moins une semaine». Le joueur, étant d’ores et déjà rêveur, le rêve ne lui est pas interdit. D’autant plus le club peut aisément lui offrir toutes les occasions lui permettant d’évoluer ailleurs. Pour peu que ce dernier fasse preuve de ses prouesses. En attendant, les poulains de Azzedine Ait Djoudi se sont, malgré leur victoire, affairés à passer au peigne fin les lacunes relevées, lors du 1er match qu’ils ont disputé, à Constantine, face à CSC, tout en redoublant d’efforts, en se préparant pour les différents rounds du championnat de cette saison.