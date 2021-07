Les handballeuses du HBC El-Biar ont été sacrées championnes d'Algérie 2020, malgré leur défaite contre le CF Boumerdès (23-21, mi-temps 12-11), en match disputé, vendredi après-midi, à la salle omnisports d'El-Biar, pour le compte de la 9e journée de la phase des play-offs. Le sacre des Algéroises est d'ores et déjà assuré car même en terminant exaequo avec le CF Boumerdès, le HBC El-Biar sera sacré champion pour la quatrième fois de son histoire, grâce à un meilleur goal-average. Les joueuses d'El Biar s'étaient imposées (21-18) lors de la 2e journée des play-offs. L'entraîneur du HBC El Biar, Abdelkader Rayan, s'est félicité du sacre de son équipe, estimant que ses joueuses méritent ce trophée après une saison interrompue par la pandémie de Covid-19. De son côté, la coach du CF Boumerdès, Karima Taleb, s'est dit fière de ses joueuses, qui ont réussi les premières du championnat face à des équipes habituées à remporter des trophées. Chez les messieurs, la JSE Skikda s'est adjugée vendredi le titre de champion d'Algérie de handball 2020, après sa victoire devant le CRB Mila (25-23, mi-temps 12-11), en match comptant pour la première journée du troisième et dernier tournoi des play-offs de l'Excellence (messieurs), qui se déroule à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf. A la faveur de cette victoire les handballeurs de Skikda décrochent le troisième titre de champion d'Algérie de l'histoire du club, après ceux de 1966 et 2015. Favoris avant le début de la rencontre, les joueurs de Farouk Dehili ont dû batailler pour arracher la victoire face à une valeureuse équipe du CRB Mila, qui a longtemps tenu tête au nouveau champion d'Algérie.