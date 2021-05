Le club algérien, GS Pétroliers, est éliminé de la Ligue africaine de basket-ball (BAL), après sa défaite face à son homologue égyptien du Zamalek sur le score de (64- 97), en match comptant pour la dernière journée du groupe C, disputé, lundi dernier, à Kigali (Rwanda).

C’est la troisième défaite des Pétroliers dans le tournoi, après celles concédées face au Ferroviario Maputo de Mozambique (73-86) et l’AS Douanes du Sénégal (76-94). Cette rencontre de la 2e journée du groupe C, prévue initialement mercredi dernier, avait été reportée « en accord avec les règles du protocole sanitaire en place dans la bulle de Kigali », avait indiqué un communiqué de la BAL. Les quarts de finale de la BAL, qui regroupent les deux premiers de chaque poule (A, B, C) et les deux meilleurs troisièmes, sont programmés aujourd’hui et demain, et seront suivis des demi-finales, prévues le

29 du même mois. La finale et le match de classement pour la 3e place se dérouleront le 30 mai.