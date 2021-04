La séance de passation de consignes entre le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, et le président sortant, Kheireddine Zetchi, aura lieu, aujourd'hui, à 11h au niveau du siège de l'instance fédérale à Dély Ibrahim. La cérémonie aura lieu trois jours après que la commission chargée des passations de consignes, composée de Mohamed Guernouz, Mustapha Lokbani et Ahmed Khebbouz a pris possession des dossiers en rapport avec cette séance. Il est utile de rappeler que cette commission a été installée le 5 avril courant, à la fin des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance, marquée par l'approbation des bilans moral et financier du Bureau sortant, ainsi que par l'installation de deux autres commissions: de candidatures et de recours. Ces dernières ont été les premières à entrer en action, puisque c'est leur travail qui a permis d'aboutir à l'élection de Amara comme nouveau président de l'instance, lors de l'Assemblée élective du jeudi 15 avril. C'est à l'issue de cette passation de consignes que le nouveau président de la FAF, Amara pourrait donc s'atteler à mettre en pratique son très grand chantier pour concrétiser son programme. Il faut rappeler que certains ont pensé que la FIFA n'allait pas valider cette élection d'Amara, mais l'instance internationale du football a «indirectement» validé celle-ci en ajoutant le nom de Amara en qualité de président de la FAF. Seulement, d'autres spécialistes et amateurs du football estiment qu'il serait probable que la FIFA n'accepte pas le dossier de l'Algérie avant la mise en conformité des statuts de l'instance fédérale algérienne avec les siens. Et justement à ce propos, Amara a promis de tout faire pour régler la situation en indiquant: «Avant le mois de juin, on espère terminer tous les ateliers de préparation pour l'amendement de ces statuts. C'est un engagement que je prends. Mais que les gens sachent que ce n'est pas une chose aisée, qu'on peut faire du jour au lendemain. Il faut des concertations avec le MJS, mais aussi avec la FIFA», a assuré le nouveau président de la FAF. Amara ajoute qu'en réalité «il y a eu des échanges (avec la FIFA, Ndlr) depuis le début et il n'est donc plus la peine de revenir sur les raisons de ce malaise» ajoute-t-il avant de conclure: «Maintenant place à l'avenir et à l'application des priorités». Or, il se trouve justement que l'une des priorités est la mise en conformité des statuts de la FAF avec ceux de la FIFA. Il est utile de noter que ce qui attend le nouveau président de la FAF ne peut se faire d'un claquement des doigts. Il doit donc entamer de «profondes réformes» pour conduire le football national vers «la modernisation et la performance», lui, qui a assuré qu'avec son équipe ils s'attèleront à accomplir cette mission avec la participation de tous les acteurs de la discipline. D'ailleurs, il a bien fixé sa priorité sur la mise en conformité des statuts de la FAF avec ceux de la FIFA, en faisant savoir lors de sa dernière conférence de presse qu'il s'attaquera par la suite à d'autres chantiers, tels que les textes régissant le jeu, l'amélioration du système de compétition et la relation complexe entre les sociétés sportives par actions (SSPA) et les clubs sportifs amateurs (CSA). «Nous devrons pérenniser un nouveau modèle viable. C'est là le domaine de l'institutionnel et ce n'est ni limitatif ni exclusif», a-t-il assuré. Concernant l'épineux dossier du professionnalisme, Amara a estimé que «tous les clubs professionnels algériens sont en faillite à cause d'un déficit structurel en termes de modèle économique», indiquant que «des solutions seront mises en avant lors des assises du football national, regroupant tous les acteurs de la discipline, et qui seront organisées très prochainement».