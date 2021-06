Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a toujours à coeur de programmer un match amical entre la sélection nationale de son pays, Championne du monde en titre, et celle de l'Algérie, championne d'Afrique. Il l'a crié sur tous les toits, et cette fois-ci, c'est sur les colonnes du média local, Sofoot, qu'il l'a fait. Dans un entretien lunaire et dans une ambiance très tendue, la tension est montée entre le patron de la FFF et les journalistes. «Je partage complètement votre souhait. J'ai toujours envie de le faire, mais c'est la politique qui m'empêche de le faire», lâche d'abord Le Graët, qui imagine plutôt le match en Algérie. «Parce qu'ils sont déjà venus», justifie-t-il, avant de s'agacer face à l'instance des journalistes: «Écoutez, vous me posez la question. Votre avis ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'aller jouer en Algérie parce que ce serait un signe fort. Je vais en Algérie souvent, et là-bas, sur les écrans, ils regardent les matchs de notre championnat. Les faire venir ici, c'est facile, n'importe où. Je trouve que c'est difficile, non pas d'avoir un refus permanent, mais de ne pas pouvoir aller jouer au foot. Les faire venir à Paris, aucun problème, on remplit le Stade de France, on se fait du fric, ce n'est pas le problème. Mais j'ai envie de jouer là-bas.» À une question de savoir qu'est-ce qui a posé problème pour faire un match France-Algérie, il dira: «Jouer le match ici, on peut le faire, ils viendraient. Mais j'aimerais bien aller là-bas parce que ça fait quand même 50 ans... C'est le seul pays du monde qu'on ne peut pas rencontrer. J'ai reçu Gianni Infantino, hier ou avant-hier, on en a reparlé, on ira peut-être là-bas ensemble un de ces jours, pour voir plutôt le côté politique et sécurité. J'aimerais bien faire ce match.»

Et de conclure: «Je vous ai dit que je voulais le faire en Algérie parce que ce serait un signe fort et que je pense que malgré tout, la France est aimée là-bas. Au niveau politique, il y a effectivement des difficultés entre les deux pays. Mais le sport, et surtout le foot, peut arranger les choses», a-t-il conclu.