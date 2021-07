Le Cameroun qui organise la coupe d'Afrique des nations (CAN) du 9 janvier au 6 février 2022, entend saisir l'opportunité de cette grand-messe sportive continentale pour vendre ses potentialités existantes. C'est ainsi que le ministre du Tourisme et des Loisirs (Mintoul), Bello Bouba Maïgari déclare à la télévision nationale: «Cette CAN 2021 doit promouvoir l'image du Cameroun comme un pays de progrès.» L'un des axes majeurs de ces stratégies consiste à «rassurer» les visiteurs sur l'existence au Cameroun d'un protocole sanitaire relatif à la Covid-19 qui sera accessible à l'aide de smartphones. Le communiqué publié à l'issue des travaux de cette session extraordinaire du Conseil national du tourisme indique que, «l'accent sera par ailleurs mis sur l'apposition des affiches, ainsi que la diffusion auprès des ambassades du Cameroun et des représentations diplomatiques des pays qualifiés, des supports et guides multilingues vulgarisant les informations et les produits touristiques». Les opérations de salubrité ne sont pas en reste. Le Mintoul compte également mobiliser «au moins un million de touristes internes», pendant la CAN. Pour atteindre le plus grand nombre, le gouvernement mise sur une communication de masse sur les atouts qu'offre la destination Cameroun. Celle-ci s'effectuera par voies analogique et digitale, apprend-on. Les collectivités territoriales décentralisées des sites qui abriteront la CAN sont également appelées à vulgariser le potentiel touristique des régions et des villes hôtes de la compétition phare de la Confédération africaine de football (CAF). Ces collectivités devront, notamment oeuvrer à l'amélioration de l'image des cités à travers la densification des opérations de salubrité et d'aménagement des espaces publics, mais aussi renforcer les commodités nécessaires pour «orienter, transporter, mais aussi assurer un accès sécurisé» des visiteurs aux sites touristiques. Pour le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, cette vulgarisation de l'image du Cameroun passe par «l'organisation des manifestations socioculturelles à des fins de loisirs constitue également un axe important du marketing territorial et d'attractivité que les collectivités entendent mener».