Le gardien de l'O Médéa, Abdelghani Oukrif devra quitter le stage de la sélection algérienne des U20, qui se déroule depuis vendredi au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), car ayant contracté une blessure qui l'empêche de poursuivre la préparation avec le reste du groupe, a annoncé la FAF.

L'instance fédérale n'a pas précisé la nature exacte de la blessure dont souffre Oukrif, mais elle a annoncé qu'il sera remplacé par le portier du Paradou AC, Djamel-Eddine Zidane.

Oukrif est le deuxième joueur à quitter le stage des Verts pour cause de blessure, après Messaoud Salem, sociétaire de l'ES Sétif et qui, pour l'heure, n'a pas encore été remplacé. Ce stage bloqué, entamé le 21 mai avec un effectif de 37 joueurs, est le troisième pour la sélection nationale des moins de 20 ans, après celui effectué du 6 au 9 mai, et le second, qui a été clôturé mercredi dernier, également à Sidi Moussa.

Lors du premier stage, le sélectionneur national Mohamed Lacet avait retenu un groupe de 32 joueurs, avant de faire appel à 34 autres, lors du deuxième regroupement. Ce troisième stage est marqué par la présence de 13 joueurs évoluant à l'étranger, dont deux hors du championnat de France, en l'occurrence: Abdelkrim Aït Amer (Bayern Munich) et Samy Mahor (La Gantoise). «Ces joueurs ont rejoint le CTN dès vendredi, et ont commencé par une séance légère (décrassage)», a précisé la FAF dans son communiqué. Les jeunes internationaux algériens, qui avaient disputé un match d'opposition entre eux dans l'après-midi de samedi, l'ont emporté (2-1) face à l'équipe de la réserve du Paradou AC.