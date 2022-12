Le club phare de l'ouest du pays, le MC Oran, continue à sombrer à telle enseigne que les supporters sont sceptiques, notamment en ce qui a trait à l'avenir des Rouge et Blanc.

La direction de cette société sportive a, contre toutes attentes, les yeux braqués ailleurs, ne songeant qu'aux finances et rien qu'aux finances, manquant cruellement au club. Si Youcef Djebbari n'a, cette fois-ci, pas jugé utile d'aborder, lui-même cette question, Omar Belatoui a, en revanche, fait état de cette problématique en expliquant «le rejet, par Djebbari, de sa démission verbale qu'il a formulée». «Je ne comprends toujours pas le motif de cette pression, alors que l'équipe évolue dans un contexte défavorable si l'on prend en compte l'impasse financière dont souffre le club», s'est-il exprimé à ses intimes. Les connaisseurs des rouages et les secrets de la forteresse du Mouloudia ne s'attendent aucunement à un «quelconque miracle» salvateur pouvant provenir de la direction actuelle du club étant donné que celle-ci, estiment-ils, est, elle aussi, dans l'impasse, faute de finances. En fait, cette histoire des finances se corse davantage.

Cependant, la situation s'aggrave encore plus à la faveur des résultats peu reluisants concrétisés par ce club mythique. C'est d'ailleurs ce qui fait sortir, comme à leur accoutumée, des dirigeants du club de leur mutisme pour ne parler que des «finances qui font défaut» tout en menaçant de jeter l'éponge. Autrement dit, la stratégique de «forcing» est opérée très souvent par des cadres de la direction du club en vue d'amadouer les autorités locales tout en tempérant les ardeurs. Sauf que cette fois-ci, ce mode opératoire a été, comme par enchantement, revu et quelque peu relooké.

La menace de démission a été exhibée cette fois-ci par le coach Belatoui tandis que la question a, en réponse à Belatoui, émané de Djebbari refusant d'abord le départ de l'entraîneur. Dans le fond, l'on aborde la situation financière aiguë que traverse le club. Les supporters des Rouge et Blanc sont très aux faits de cet «artifice». Combien de fois Djebbari a annoncé auparavant sa démission avant qu'il ne revienne à de meilleurs sentiments? se demandent les connaisseurs des secrets de la citadelle d'El Hamri, le MC Oran. Cette fois-ci, le coup a émané de Belatoui qui est allé jusqu'à faire valoir sa volonté de partir. En manifestant le désir de s'en aller, Djebbari s'interpose l'invitant à surseoir à sa décision tout en le sollicitant, par-là même, à poursuivre sa mission en tant qu'entraîneur du club. C'est du moins ce qu'a confirmé Belatoui faisant, lui aussi, des confessions à ses intimes. Il est vrai que Belatoui ne tombe pas facilement dans le panneau ni ne peut faire l'objet de quelconques manipulations, en plus du fait qu'il soit le «chouchou» des Oranais et des supporters du club compte tenu de sa probité et de sa sociabilité en plus de sa patience et de sa passion pour le club. Force est de constater que Belatoui fait, ces derniers jours, l'objet d'acerbes critiques et des reproches en raison des résultats peu reluisants réalisés par ses protégés, d'où d'ailleurs, sa sortie surprenante.

«Je me suis senti visé», a-t-il, encore une fois, confessé à ses proches. C'est dire que «la situation va de mal en pis» compte tenu de plusieurs raisons, dont le non- paiement des salaires des joueurs hormis les primes de matchs alors que «ces mêmes joueurs ne manquent pas à leur devoir en s'entraînant régulièrement».